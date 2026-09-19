Ban Tuyên giáo Trung ương có 2 Phó Trưởng Ban mới

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao Quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho 12 đồng chí giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và các Phó Ban Đảng Trung ương. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Chiều 18-9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì và trao các quyết định.

Tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Trung Dũng công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Ban Bí thư quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Văn Chiến được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Ảnh: Báo Hưng Yên

Đồng chí Nguyễn Văn Chiến sinh năm 1980, quê quán Hưng Yên. Đồng chí có hơn 20 năm công tác tại địa phương và Trung ương, trong đó có nhiều năm làm việc tại các cơ quan tham mưu, giúp việc Trung ương Đảng.

Tháng 12-2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên quyết định tiếp nhận đồng chí Nguyễn Văn Chiến về công tác tại Ban Nội chính Tỉnh ủy và bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hưng Yên.

Từ tháng 7-2025 đến nay, đồng chí Nguyễn Văn Chiến được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hưng Yên (sau đó là Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên).

Đồng chí Bùi Hoài Sơn được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Ảnh: PV

Cũng tại hội nghị, Ban Bí thư quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Bùi Hoài Sơn, Ủy viên là đại biểu Quốc hội chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Đồng chí Bùi Hoài Sơn sinh năm 1975, quê quán Phú Thọ. Đồng chí có học hàm Phó Giáo sư, Tiến sĩ Văn hóa, Thạc sĩ Quản lý di sản và nghệ thuật, Thạc sĩ tiếng Anh và cử nhân chuyên ngành Xã hội học; là đại biểu Quốc hội khóa XV và khóa XVI.

Từ tháng 7-2021, đồng chí Bùi Hoài Sơn là Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội. Đến tháng 2-2025, đồng chí là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.