Ban Tuyên giáo Trung ương chúc mừng Bộ GD&ĐT nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Tới thăm, chúc mừng Bộ GD&ĐT, đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới lãnh đạo Bộ GD&ĐT, đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Giáo dục nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Đồng chí Nguyễn Văn Chiến nhấn mạnh sự quan tâm, đồng hành của các cấp, các ngành và toàn xã hội có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của giáo dục và đào tạo. Đây cũng là cơ sở để tiếp tục tăng cường sự phối hợp giữa ngành Giáo dục với các cơ quan, ban, ngành trong công tác tuyên truyền, định hướng thông tin và triển khai các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn.

Thứ trưởng Đoàn Trung Kiên trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của Ban Tuyên giáo Trung ương đối với ngành Giáo dục.

Trân trọng cảm ơn tình cảm và sự quan tâm của Ban Tuyên giáo Trung ương dành cho ngành Giáo dục, Thứ trưởng Đoàn Trung Kiên khẳng định Bộ GD&ĐT luôn coi trọng sự phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan liên quan trong công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận xã hội đối với các chủ trương, chính sách về giáo dục và đào tạo.

Thứ trưởng mong muốn thời gian tới, hai cơ quan tiếp tục phát huy kết quả phối hợp, tăng cường trao đổi thông tin, chủ động triển khai các chương trình, hoạt động phối hợp thiết thực, góp phần lan tỏa những chủ trương, chính sách mới, những kết quả và mô hình đổi mới hiệu quả của ngành Giáo dục; qua đó huy động sự quan tâm, chung tay của toàn xã hội đối với sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo.