Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức tập huấn công tác thông tin đối ngoại

Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy và các đại biểu dự hội nghị

Tham dự tập huấn có các thành viên Ban Chỉ đạo (BCĐ) và nhóm giúp việc BCĐ công tác TTĐN tỉnh; lãnh đạo ban tuyên huấn, ban xây dựng Đảng, cán bộ phụ trách công tác TTĐN của đảng ủy, UBND các xã, phường; cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí phụ trách lĩnh vực này.

Phó Cục trưởng Cục Báo chí (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) truyền đạt nội dung các chuyên đề tại hội nghị

Tại hội nghị, báo cáo viên Cục Báo chí (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) truyền đạt chuyên đề về những điểm mới trong công tác TTĐN và định hướng triển khai trong bối cảnh thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.

Nội dung chuyên đề tập trung phân tích bối cảnh quốc tế, khu vực, trong nước; yêu cầu đổi mới công tác TTĐN trong xu thế hội nhập và chuyển đổi số. Đối với Lạng Sơn, công tác TTĐN gắn liền với các trụ cột: bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới; kinh tế cửa khẩu, thương mại biên giới, logistics; phát triển kinh tế - xã hội vùng biên; hợp tác và giao lưu nhân dân Việt Nam - Trung Quốc; quảng bá văn hóa, con người, di sản và du lịch địa phương...

Các đại biểu dự hội nghị tập huấn

Trong chương trình, các đại biểu cũng được truyền đạt chuyên đề về tổ chức các hoạt động TTĐN, trọng tâm là chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài gắn với phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ chủ quyền biên giới, lãnh thổ quốc gia trong kỷ nguyên mới.

Chuyên đề nhấn mạnh yêu cầu đổi mới cách tiếp cận, chuyển từ việc giới thiệu những tiềm năng, lợi thế sẵn có sang xây dựng hình ảnh, giá trị đặc trưng có khả năng tạo dấu ấn, niềm tin và sức hấp dẫn đối với công chúng quốc tế. Đối với Lạng Sơn, việc triển khai chiến lược cần gắn với đặc thù địa bàn biên giới; cụ thể hóa các giá trị đặc trưng thành thông điệp truyền thông thống nhất, lựa chọn và lan tỏa những câu chuyện tiêu biểu, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương và đất nước.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: Công tác TTĐN là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời quảng bá hình ảnh, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị: Các cơ quan, đơn vị cụ thể hóa chủ trương, định hướng của Trung ương và của tỉnh thành nhiệm vụ phù hợp với chức năng được giao; gắn công tác TTĐN với tiềm năng, lợi thế và nhu cầu hợp tác của địa phương. Các xã, phường rà soát, phân công cán bộ phụ trách, chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời báo cáo, tham mưu xử lý các vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Các đại biểu dự hội nghị tập huấn

Đồng chí lưu ý: Các cơ quan, đơn vị chủ động dự báo, xử lý thông tin về những vấn đề nhạy cảm, phức tạp, trọng tâm là an ninh, chủ quyền biên giới, hoạt động kinh tế cửa khẩu, hợp tác với các địa phương của Trung Quốc và đời sống Nhân dân khu vực biên giới. Đồng thời, đổi mới phương thức TTĐN, phát huy vai trò của báo chí, truyền thông, nền tảng số và các lực lượng làm công tác đối ngoại ở cơ sở.

Để vận dụng hiệu quả nội dung tập huấn vào thực tiễn, các cơ quan, đơn vị và thành viên BCĐ công tác TTĐN tỉnh rà soát nhiệm vụ, cụ thể hóa những nội dung phù hợp vào chương trình, kế hoạch công tác năm 2027, bảo đảm sát với chức năng, nhiệm vụ được giao.