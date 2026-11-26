Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo Đảng ủy UBND tỉnh; lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị liên quan của tỉnh.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc

Các đại biểu tham dự buổi làm việc

Về phía đoàn công tác của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào có đồng chí Kongboun Soulivong, Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí, Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; cán bộ lãnh đạo, quản lý báo chí và truyền thông của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Tham dự buổi làm việc còn có lãnh đạo, chuyên viên Ban Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhiệt liệt chào mừng đoàn cán bộ lãnh đạo, quản lý báo chí và truyền thông của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cùng đại diện Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến thăm, làm việc tại tỉnh Lạng Sơn.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thông tin khái quát về tiềm năng, lợi thế vị trí địa lý và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động báo chí, truyền thông và những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền trên địa bàn. Đồng thời, bày tỏ mong muốn thông qua buổi làm việc, hai bên sẽ trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý báo chí và truyền thông, góp phần tăng cường sự hiểu biết, gắn bó và vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Lào.

Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí, Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí, Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào bày tỏ vui mừng khi được đến thăm, làm việc tại tỉnh Lạng Sơn; cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Đồng chí cũng đánh giá cao những kết quả tỉnh đạt được trong công tác báo chí, truyền thông, nhất là công tác tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đồng thời mong muốn thông qua chuyến công tác sẽ có thêm cơ hội trao đổi, học hỏi kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, quản lý báo chí, truyền thông, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động báo chí tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Thành viên đoàn công tác của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trao đổi một số nội dung tại buổi làm việc

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong công tác báo chí, truyền thông, tập trung vào một số nội dung như: hình thức hỗ trợ các cơ quan báo chí thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền; quy định về quyền, trách nhiệm của người sử dụng mạng xã hội và các chế tài quản lý; giải pháp nhận diện, xử lý tin giả, thông tin sai sự thật; kinh nghiệm tuyên truyền tại khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa…

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn tặng quà lưu niệm cho đại diện đoàn công tác Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Được biết, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh, chiều 26/11, đoàn cán bộ lãnh đạo, quản lý báo chí và truyền thông của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào sẽ tham quan, tìm hiểu thực tế tại một số địa điểm lịch sử, văn hóa tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.