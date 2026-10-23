Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tập huấn “Người bản số” năm 2026 tại xã Lục Yên

Trong 2 ngày, với tổng thời lượng 16 tiết, học viên được trang bị kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số; sử dụng điện thoại thông minh, các nền tảng và dịch vụ số; VNeID, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, thương mại điện tử; ứng dụng công nghệ trong y tế, giáo dục và đời sống. Chương trình đồng thời chú trọng kỹ năng nhận diện lừa đảo, bảo đảm an toàn thông tin, kiểm chứng thông tin từ các ứng dụng AI, hướng dẫn cộng đồng theo phương pháp “cầm tay chỉ việc” và thực hành vận hành chuyên trang, ứng dụng điện tử “Người bản số Lào Cai”.

Các giảng viên và học viên trao đổi trong quá trình tham gia lớp tập huấn.

Thông qua lớp tập huấn, lực lượng “Người bản số” hai xã được nâng cao năng lực tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận và sử dụng các nền tảng, dịch vụ số, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số từ cơ sở, xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Thông qua lớp tập huấn, lực lượng “Người bản số” 2 xã Lục Yên, Mường Lai được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng cần thiết để phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận và sử dụng các nền tảng, dịch vụ số. Qua đó, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số từ cơ sở, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, từng bước xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.