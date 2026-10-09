Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức giao ban công tác tuyên giáo quý III

Chiều 9-10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV/2026. Các đồng chí: Võ Hoàn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Vinh Liên Trang - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Trong quý III, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 6 kế hoạch, 1 đề án và triển khai các chỉ thị, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy trên lĩnh vực tuyên giáo. Bên cạnh đó, ban đã tham mưu tổ chức nhiều hội nghị, hội thi quan trọng. Nổi bật là Hội thảo khoa học “Phát triển điện hạt nhân vì tăng trưởng xanh và an ninh năng lượng quốc gia” do Tỉnh ủy phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức; Hội nghị thông tin chuyên đề năm 2026 cho cán bộ chủ chốt của tỉnh về tình hình thế giới, khu vực, công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước và dự báo xu hướng, cơ hội đối với tỉnh trong giai đoạn phát triển mới; Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026; Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh lần thứ VI…

Ngành Tuyên giáo toàn tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương để kịp thời định hướng tuyên truyền các ngày kỷ niệm, sự kiện chính trị, lịch sử quan trọng của đất nước, của tỉnh; tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm, động lực trên địa bàn tỉnh năm 2026; việc triển khai Kế hoạch hành động thực hiện các biện pháp khắc phục khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) về chống khai thác IUU...

Các đại biểu dự hội nghị.

Hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng và nắm bắt dư luận xã hội tiếp tục được triển khai nền nếp, hiệu quả với nhiều hình thức phù hợp, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Các cơ quan báo chí trên địa bàn thực hiện nghiêm túc định hướng thông tin của Đảng, Nhà nước, của tỉnh.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được triển khai sâu rộng. Các địa phương, đơn vị đã phát động 8 đợt lan tỏa thông tin tích cực với hơn 70.000 tin, bài, trong đó có 58.000 tin, bài về các hoạt động chính trị, ngoại giao nổi bật của Trung ương, của tỉnh, góp phần tạo đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tỉnh Khánh Hòa năm 2026 nhận được 301 bài dự thi; ban tổ chức đã chọn 50 tác phẩm gửi dự thi cấp Trung ương và 20 tác phẩm trao giải cấp tỉnh. Ban Chỉ đạo 35 tỉnh đã huy động lực lượng triển khai tốt đợt diễn tập điểm của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương về tổ chức lực lượng Ban Công tác 35 cấp xã phối hợp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc.

Các lĩnh vực lý luận chính trị và lịch sử Đảng, khoa giáo, văn hóa - văn nghệ, đào tạo, bồi dưỡng cũng đạt kết quả tích cực.

Đại biểu phát biểu tại hội nghị.

Đại biểu phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hoàn Hải đánh giá: Trong quý III, công tác tuyên giáo toàn tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị, chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; từng bước chuyển mạnh từ “giải thích - tuyên truyền” sang “dẫn dắt - kiến tạo - đồng hành - truyền cảm hứng phát triển”, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội.

Đồng chí nhấn mạnh, trong bối cảnh tỉnh tập trung thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, công tác tuyên giáo phải thể hiện rõ hơn vai trò dẫn dắt nhận thức, định hướng dư luận; khơi dậy khát vọng phát triển; vận động cán bộ, đảng viên, Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp chung sức thực hiện các mục tiêu đề ra.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hoàn Hải phát biểu kết luận hội nghị.

Về nhiệm vụ quý IV, đồng chí Võ Hoàn Hải đề nghị toàn ngành bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tập trung tuyên truyền kết quả thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, 10 nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị trên địa bàn; cụ thể hóa Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 07 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”.

Toàn ngành cần nâng cao chất lượng nắm bắt, định hướng dư luận xã hội; chủ động theo dõi thông tin trên mạng xã hội, nhất là những vấn đề nhạy cảm về tổ chức bộ máy, công tác bồi thường, tái định cư, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm; kịp thời phản hồi và báo cáo nhanh về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để chỉ đạo định hướng, tránh khủng hoảng thông tin.

Cùng với đó, đẩy mạnh chuyển đổi số trong tuyên truyền; tăng cường tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng, dự án trọng điểm, Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, chủ quyền biển, đảo và công tác chống khai thác IUU… Đồng thời, phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội để “phủ xanh” không gian mạng bằng thông tin chính thống, hạn chế tác động của tin giả, thông tin xấu độc; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp.