Dự buổi gặp mặt có đồng chí Nguyễn Minh Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Giàng A Tông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hạnh Phúc.

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Công tác giáo dục lý luận chính trị giữ vai trò quan trọng trong xây dựng Đảng, góp phần củng cố nền tảng tư tưởng, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị và năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Qua hoạt động đào tạo, bồi dưỡng tại các trung tâm chính trị cấp xã, phường, đội ngũ cán bộ cơ sở từng bước được trang bị kiến thức, kỹ năng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã chia sẻ những tâm tư, tình cảm, khó khăn, thuận lợi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; trao đổi về công tác giảng dạy, nghiên cứu, cập nhật kiến thức, đổi mới phương pháp truyền đạt và tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị.

Đồng thời, đề xuất tăng cường sự quan tâm, phối hợp của cấp ủy, chính quyền địa phương nhằm tạo điều kiện để các trung tâm chính trị hoạt động hiệu quả, phát huy tốt vai trò trong công tác xây dựng Đảng ở cơ sở.

Đại biểu tham gia ý kiến tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Minh Toàn - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự tâm huyết, tận tụy của đội ngũ cán bộ, giảng viên, công chức, viên chức các trung tâm chính trị xã, phường.

Đồng chí nhấn mạnh, đằng sau mỗi lớp học, bài giảng là sự chuẩn bị công phu, tinh thần nghiên cứu, cập nhật kiến thức và trách nhiệm đối với từng học viên. Những đóng góp thầm lặng của đội ngũ làm công tác giáo dục lý luận chính trị có ý nghĩa thiết thực, lâu dài đối với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Minh Toàn phát biểu tại buổi gặp mặt.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mong muốn đội ngũ cán bộ, giảng viên các trung tâm chính trị tiếp tục giữ vững nhiệt huyết, tình yêu nghề, phát huy kinh nghiệm, sở trường, tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng công tác giảng dạy, nghiên cứu và bồi dưỡng lý luận chính trị.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền các xã, phường tiếp tục quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để các trung tâm chính trị thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Minh Toàn nhấn mạnh: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ tiếp tục duy trì sự phối hợp, đồng hành, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng và đề xuất từ cơ sở; tăng cường sự gắn kết, chia sẻ giữa các đơn vị, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác giáo dục lý luận chính trị vững vàng về chuyên môn, tâm huyết với nghề, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí thân tình, cởi mở, góp phần tăng cường sự gắn bó, động viên đội ngũ cán bộ, giảng viên các trung tâm chính trị xã, phường tiếp tục nỗ lực, cống hiến cho công tác giáo dục lý luận chính trị và xây dựng Đảng tại địa phương.