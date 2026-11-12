Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp khảo sát, làm việc tại xã Vĩnh Hựu

Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy, trong năm 2026, bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Vĩnh Hựu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ công tác tuyên giáo và dân vận.

Cấp ủy đã ban hành 1 nghị quyết chuyên đề, 26 kế hoạch, trên 17 công văn và nhiều văn bản lãnh đạo khác để cụ thể hóa kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Đảng.

Tổ công tác làm việc với Đảng ủy xã Vĩnh Hựu.

Công tác tuyên truyền, định hướng đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh, công tác khoa giáo, văn hóa - văn nghệ và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được triển khai đồng bộ. Đặc biệt, xã làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với các chủ trương lớn như: Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, kiện toàn nhân sự các ấp và sắp xếp, đổi tên các trường học trên địa bàn...

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra một số khó khăn như: Khối lượng công việc lớn, yêu cầu thông tin ngày càng cao, thông tin xấu, độc trên không gian mạng diễn biến phức tạp, kỹ năng ứng dụng công nghệ số của một bộ phận cán bộ chưa đồng đều và hoạt động nắm bắt dư luận xã hội có thời điểm chưa thật sự kịp thời.

Tổ công tác thắp hương tại Nhà thờ Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Liệt sĩ Nguyễn Thị Bảy.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Đoàn Văn Phương ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của Đảng ủy xã Vĩnh Hựu trong công tác tuyên giáo, dân vận thời gian qua.

Đồng chí đề nghị thời gian tới, địa phương cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc quán triệt chỉ thị, nghị quyết; chú trọng định hướng phát triển kinh tế - xã hội, đánh giá lại tiềm năng để thúc đẩy kinh tế tăng trưởng đạt 2 con số, nâng cao đời sống Nhân dân.

Đồng thời, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong nắm bắt dư luận, chủ động phòng chống thông tin xấu độc, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng và làm tốt công tác khoa giáo, lịch sử Đảng.

Thay mặt Đảng ủy xã, đồng chí Lê Nhất Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Hựu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổ công tác để cụ thể hóa vào chương trình công tác, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng phát triển văn minh, hiện đại.

Trước buổi làm việc, Tổ công tác đã đến tham quan, khảo sát thực tế mô hình Dân vận khéo "Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn" tại ấp Hưng Hòa; đồng thời đến viếng, thắp hương tại Nhà thờ Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Liệt sĩ Nguyễn Thị Bảy.