Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức ghi hình sinh hoạt chi bộ điểm tại Chi bộ khu phố Bình Long, phường Tân Triều

Việc tổ chức sinh hoạt chi bộ điểm nhằm thực hiện Quy định số 160-QĐ/TU ngày 25-12-2025 của Ban Thường vụ Thành ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy giao Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, phối hợp với cơ quan truyền thông, báo chí của thành phố Đồng Nai tổ chức ghi hình các buổi sinh hoạt chi bộ điểm và biên tập thành phóng sự hoàn chỉnh để làm tư liệu tuyên truyền, nhân rộng trong toàn Đảng bộ thành phố.

Bí thư Chi bộ khu phố Bình Long Nguyễn Hoàng Huy điều hành phần thảo luận tại buổi sinh hoạt. Ảnh: Phương Hằng

Tại buổi sinh hoạt tháng 10 của Chi bộ khu phố Bình Long, thuộc Đảng bộ phường Tân Triều, các đảng viên xem lại nội dung phần sinh hoạt trực tuyến do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức vào sáng 2-10, với 2 chuyên đề: Đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm, giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng năm 2026 và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Sau đó, chi bộ tiến hành sinh hoạt các nội dung theo quy định; trong đó đã thông tin tình hình thời sự kinh tế - xã hội; triển khai các văn bản của cấp trên; đánh giá kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 9, dự thảo phương hướng, nhiệm vụ tháng 10-2026; thảo luận các nội dung của buổi sinh hoạt.

Chi bộ cũng đã tiến hành biểu dương đảng viên xuất sắc trong tháng 9 và đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Các đảng viên biểu quyết nội dung sinh hoạt chi bộ. Ảnh: Phương Hằng

Tổng số đảng viên của Chi bộ khu phố Bình Long là 106 đồng chí, trong đó miễn sinh hoạt, miễn công tác 39 đồng chí.

Trong tháng 9 vừa qua, chi bộ đã lãnh đạo thực hiện cơ bản đầy đủ các nhiệm vụ đề ra, tình hình địa bàn ổn định. Về kinh tế, sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi được duy trì; công tác vệ sinh môi trường, chăm sóc cảnh quan được quan tâm.

Ban điều hành, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể khu phố đã tích cực phối hợp nắm tình hình nhân dân, tuyên truyền, vận động thực hiện các phong trào tại địa phương; tiếp tục triển khai khảo sát thông tin khám sức khỏe toàn dân và hỗ trợ chuyển đổi số.

Chi bộ đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý III; tham gia diễn tập bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và bồi dưỡng nghiệp vụ cho cấp ủy viên...

Thảo luận tại buổi sinh hoạt, một số ý kiến đề xuất, sau sáp nhập khu phố, diện tích tự nhiên khá rộng và dân số khá đông, do đó tập thể chi bộ phối hợp cùng Ban Nhân dân khu phố để bảo đảm công tác trật tự xây dựng và quản lý đất đai; kịp thời thông tin cho ban điều hành khu phố về các trường hợp phát sinh xây dựng mới.

Đề nghị đảng viên nâng cao tuyên truyền, vận động nhân dân trong việc tự chỉnh trang khuôn viên nhà, góp phần xây dựng khu phố xanh - sạch - đẹp; phân loại rác tại nguồn; duy trì, chăm sóc các tuyến đường hoa, các tuyến đường kiểu mẫu. Chi bộ nên triển khai nhiều hoạt động gắn với đảng viên nơi cư trú, góp phần thực hiện tốt công tác dân vận tại địa phương.