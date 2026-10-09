Ban Tuyên giáo Thành ủy ra mắt mô hình Mỗi ngày 1 sản phẩm số - Mỗi tuần 1 kỹ năng số cơ bản

Dự buổi lễ có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Dương Minh Dũng; các đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy và toàn thể lãnh đạo các phòng chuyên môn, cán bộ, công chức của ban.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Dương Minh Dũng phát biểu quán triệt tại buổi lễ. Ảnh: Phương Hằng

Phát biểu phát động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Dương Minh Dũng nhấn mạnh: Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị đã xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu. Đó không chỉ là chủ trương lớn của Đảng, mà đang trở thành yêu cầu thực tế đối với từng cơ quan, cán bộ, công chức của hệ thống chính trị.

Với công tác tuyên giáo, yêu cầu chuyển đổi số đang trở thành nhiệm vụ bắt buộc và cần thiết hơn bao giờ hết. Trong bối cảnh thông tin hình thành, lan truyền và đổi thay trên không gian số với tốc độ rất nhanh như hiện nay, nếu chúng ta không làm chủ được công cụ số, không đủ kỹ năng số thì sẽ khó nắm kịp tình hình, khó tuyên truyền hiệu quả, khó giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trên không gian mạng. Vì vậy, chuyển đổi số không phải là việc của riêng một bộ phận hay của những người trẻ giỏi công nghệ mà là việc của mỗi chúng ta, bắt đầu từ chính công việc hàng ngày.

Từ những yêu cầu mới đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy quyết định ra mắt mô hình Mỗi ngày 1 sản phẩm số - Mỗi tuần 1 kỹ năng số cơ bản.

Đồng chí đề nghị: Việc thực hiện mô hình phải thiết thực, không hình thức. Thước đo của mô hình là sản phẩm có được dùng không, có giúp công việc nhanh hơn, tốt hơn không. Một sản phẩm nhỏ nhưng được cả Ban sử dụng hàng ngày có giá trị hơn nhiều sản phẩm làm xong rồi để đó.

Nội dung do công cụ số tạo ra phải được kiểm chứng về nguồn, số liệu và quan điểm. Công nghệ chỉ là phương tiện, còn trách nhiệm chính trị về nội dung vẫn thuộc về mỗi người cán bộ tuyên giáo.

"Người giỏi hơn thì giúp người khác; phòng nào có cách làm hay thì chia sẻ cho cả Ban. Nếu thành công, trước hết trong Ban, chúng ta sẽ có một “Kho sản phẩm Tuyên giáo số” làm nền tảng để tiến tới dùng chung trong toàn hệ thống tuyên giáo của thành phố" - đồng chí Dương Minh Dũng chia sẻ.

Trưởng phòng Tuyên truyền, Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Thành ủy Lê Thị Tuyết phát biểu hưởng ứng chương trình. Ảnh: Phương Hằng

Theo Kế hoạch số 02-KH/BTGTU ngày 8-10-2026 của Ban Tuyên giáo Thành ủy, về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026 và ra mắt mô hình Mỗi ngày 1 sản phẩm số - Mỗi tuần 1 kỹ năng số cơ bản, mục tiêu cần đạt của chương trình này là mỗi ngày tạo được ít nhất 1 sản phẩm số phục vụ chuyên môn và công tác tuyên truyền trên nền tảng số của Ban; từ nay đến hết năm 2026 tạo được ít nhất 90 sản phẩm số.

Trong đó, 100% cán bộ, công chức được tham gia tập huấn, hướng dẫn sử dụng các kỹ năng số cơ bản; ứng dụng thành thạo ít nhất được 10 kỹ năng số cơ bản vào công tác chuyên môn. 100% cán bộ, công chức, người lao động hoàn thành học tập mô hình “Bình dân học vụ số - Quốc hội số” trong tháng 10-2026.

Mỗi cán bộ, công chức, người lao động cơ quan là một “đại sứ số”, tích cực giúp đỡ người thân, bạn bè, đồng nghiệp, người dân học tập và hình thành những kỹ năng số cơ bản để phục vụ công việc, cuộc sống. Xây dựng “Kho sản phẩm Tuyên giáo số” phục vụ công tác chuyên môn của Ban, tạo nền tảng để tiến tới dùng chung trong toàn hệ thống Tuyên giáo thành phố. Phấn đấu đến hết năm 2026, “Kho sản phẩm Tuyên giáo số” có ít nhất 10 sản phẩm, biểu mẫu, tài liệu hướng dẫn có giá trị sử dụng chung; 30 video clip giới thiệu nghị quyết, chỉ thị hoặc các nội dung thuộc lĩnh vực tuyên giáo.

Phó Trưởng phòng Thông tin - Tổng hợp, Ban Tuyên giáo Thành ủy Lương Thị Quyên phát biểu hưởng ứng chương trình. Ảnh: Phương Hằng