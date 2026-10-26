Ban Tuyên giáo Thành ủy bồi dưỡng nghiệp vụ dư luận xã hội

Tham dự hội nghị có hơn 100 đại biểu là cộng tác viên dư luận xã hội cấp thành phố; đại diện lãnh đạo Ban xây dựng Đảng các xã, phường; trưởng, phó các phòng thuộc Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Dương Minh Dũng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phương Hằng

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Dương Minh Dũng cho rằng: Tình hình thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo. Sự phát triển của internet, mạng xã hội và công nghệ số giúp thông tin lan truyền nhanh, đa chiều, nhưng cũng tạo điều kiện để tin giả, thông tin sai lệch, xấu độc tác động đến tư tưởng, tâm trạng và niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân. Cùng với yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và phát triển thành phố Đồng Nai, công tác nắm bắt, phân tích, dự báo và định hướng dư luận xã hội phải ngày càng chủ động, kịp thời, chính xác.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Phương Hằng

Công tác dư luận xã hội là bộ phận quan trọng của công tác tư tưởng, góp phần giúp cấp ủy, chính quyền nhận diện sớm vấn đề, nắm đúng tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách; qua đó củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân và tăng cường đồng thuận xã hội.

Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 23-5-2025 của Ban Bí thư yêu cầu tăng cường trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và người đứng đầu; đổi mới phương thức nắm bắt, phân tích, dự báo, định hướng dư luận; phát huy vai trò cộng tác viên và đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, dữ liệu số.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe thạc sĩ Phan Duy Khiêm, Trưởng phòng Thông tin - Tổng hợp, Ban Tuyên giáo Thành ủy trao đổi 2 chuyên đề: Một số vấn đề chung về công tác dư luận xã hội và Phương pháp nắm bắt, tổng hợp, phân tích dư luận xã hội.

Hội nghị cũng tổ chức giao ban công tác dư luận xã hội năm 2026 và trao đổi một số nội dung về tình hình tư tưởng, dư luận xã hội liên quan đến việc triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội, hạ tầng giao thông, giải phóng mặt bằng, các vấn đề an sinh xã hội trên địa bàn thành phố Đồng Nai. Công tác nắm bắt và phản ứng trước thông tin trên không gian mạng, mạng xã hội (hiện tượng thông tin chưa chính xác, tin giả...). Qua đó, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội và phương thức nắm bắt nhanh thông tin ở cơ sở.