Ban Từ thiện xã hội Trung ương tổng kết khóa IX: Trao 103 Bằng tuyên dương công đức các tập thể và cá nhân

Chư tôn giáo phẩm tham dự

Quang lâm chứng minh hội nghị có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; Trưởng lão Hòa thượng Thích Nguyên Quang, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Từ thiện xã hội Trung ương; chư tôn đức Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Hòa thượng Thích Huệ Thông, Hòa thượng Thích Thiện Thống, Hòa thượng Thích Quảng Tùng (Trưởng ban Từ thiện xã hội Trung ương, Trưởng ban Tổ chức), Thượng tọa Thích Thanh Phong; Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng II Trung ương; chư tôn đức Văn phòng II Trung ương, lãnh đạo các Ban, Viện Trung ương; chư tôn đức Ban Từ thiện xã hội Trung ương và các tỉnh, thành trong cả nước.

Tham dự còn có ông Phạm Ngọc Chuyên, đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ.

Hòa thượng Thích Quảng Tùng phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc hội nghị, Hòa thượng Thích Quảng Tùng nhận định giá trị nhân văn cốt lõi của công tác từ thiện xã hội không đơn thuần là trao đi một phần vật chất, mà còn là trao gửi tình thương, sự chia sẻ và trách nhiệm đối với cộng đồng, nâng đỡ con người vượt qua nghịch cảnh, nuôi dưỡng niềm tin và nghị lực vươn lên trong cuộc sống.

Nhìn lại nhiệm kỳ qua, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Giáo hội và sự tận tâm của toàn thể Tăng Ni, Phật tử, các nhà hảo tâm, vô số chương trình thiết thực đã được triển khai trên khắp mọi miền đất nước. Trong đó có thể kể đến các công trình ý nghĩa: cứu trợ thiên tai khẩn cấp (như bão Yagi), xây dựng nhà tình thương, cầu giao thông, trao học bổng, chăm sóc y tế, giúp đỡ người già neo đơn và trẻ em mồ côi...

"Tôi mong rằng với tinh thần hòa hợp, đoàn kết và trách nhiệm, chư tôn đức cùng quý vị đại biểu sẽ có những ý kiến đóng góp chân thành, thiết thực để công tác từ thiện xã hội của Giáo hội ngày càng đi vào chiều sâu, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của cộng đồng và yêu cầu phụng sự trong tình hình mới.", Hòa thượng Trưởng ban Từ thiện xã hội Trung ương nói thêm.

Đại đức Thích Trí Huệ, Chánh Thư ký Ban trình bày báo cáo tổng kết công tác Phật sự

Hội nghị lắng nghe báo cáo tổng kết công tác Phật sự của Ban Từ thiện xã hội Trung ương do Đại đức Thích Trí Huệ, Chánh Thư ký Ban trình bày.

Theo đó, nhiệm kỳ 2022-2027, công tác từ thiện xã hội của GHPGVN đã đạt nhiều kết quả đáng kể. Ban Từ thiện xã hội Trung ương, các phân ban, Ban Từ thiện xã hội các tỉnh, thành phố cùng Tăng Ni, Phật tử đã phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, tích cực đồng hành cùng đồng bào có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Việc kết nối với các tổ chức xã hội, tăng cường phối hợp giữa các thành viên và sự hưởng ứng tích cực của Tăng Ni, tự viện, Phật tử đã tạo nên nguồn lực đáng kể cho các chương trình cứu trợ, chăm lo người nghèo, giáo dục, y tế và phát triển cộng đồng.

Lẵng hoa chúc mừng của Ban Tôn giáo Chính phủ

Trong nhiệm kỳ qua, Ban Từ thiện xã hội Trung ương và các phân ban trực thuộc, Ban Từ thiện xã hội các tỉnh, thành đã đóng góp tổng cộng hơn 7,8 tỷ đồng cho công tác từ thiện và an sinh xã hội.

Từ những kết quả đó, trong thời gian tới, Ban Từ thiện xã hội Trung ương tiếp tục phát huy tinh thần phụng sự, tăng cường huy động nguồn lực xã hội, đẩy mạnh các chương trình khám bệnh, phát thuốc, chăm lo người nghèo, trẻ em vùng sâu vùng xa; nhân rộng mô hình “Bữa cơm tình thương” tại các bệnh viện; vận động xây dựng trường học, xóa nhà tạm và phát triển các chương trình học bổng hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó. Qua đó, tiếp tục lan tỏa tinh thần từ bi của đạo Phật, góp phần cùng Giáo hội và xã hội chăm lo đời sống nhân dân, xây dựng cộng đồng ngày càng ổn định, nhân ái và tốt đẹp hơn.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn ban đạo từ

Ban đạo từ chứng minh, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn ghi nhận, tán thán những kết quả mà Ban Từ thiện xã hội Trung ương, các phân ban, Ban Từ thiện xã hội các tỉnh, thành đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Kết quả đó thể hiện đúng với tinh thần tương thân tương ái, đùm bọc lẫn nhau của người dân Việt Nam.

"Bước sang nhiệm kỳ mới, dẫu có thể sắp xếp lại hai ban: Kinh tế - Tài chính và Từ thiện xã hội, tuy nhiên tinh thần từ thiện xã hội không thay đổi, chỉ đổi mới trên cơ sở nhận thức, phương cách làm việc sao cho có hiệu lực, có hiệu quả hơn. Còn tinh thần cứu khổ, tình nhân ái, nghĩa đồng bào của Phật giáo Việt Nam không hề thay đổi.", Trưởng lão Hòa thượng nhấn mạnh.

Trung ương Giáo hội tặng Bằng Tuyên dương công đức đến các phân ban trực thuộc Ban Từ thiện xã hội Trung ương

Dịp này, Hội đồng Trị sự GHPGVN trao tặng Bằng tuyên dương công đức đến 45 tập thể và 58 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc hoạt động Phật sự của Ban Từ thiện xã hội Trung ương nhiệm kỳ IX.

Hội nghị kết thúc sau các ý kiến đóng góp, chia sẻ của chư tôn đức thành viên Ban Từ thiện xã hội Trung ương.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Quang cảnh hội nghị