Ban Từ thiện xã hội thiền viện Vạn Hạnh trao học bổng cho học sinh

Đại diện Ban Tổ chức trao quà, học bổng cho học sinh

Theo đó, Ban Từ thiện xã hội thiền viện Vạn Hạnh đã trao tặng 31 học bổng cho 31 em sinh viên đang theo học ở các trường Đại học tại TP.HCM và các tỉnh miền Trung với tổng số tiền 155 triệu đồng.

Trước đó, Ban Từ thiện xã hội thiền viện Vạn Hạnh đã đến các chùa Phước Hội (tỉnh Gia Lai), tịnh xá Ngọc Kỳ (TP.Đà Nẵng), chùa Long Hưng, tịnh xá Ngọc Lộ (tỉnh Quảng Trị), Trường Trung học cơ sở Hưng Lộc (Huế) trao 43 học bổng cho học sinh với số tiền 92 triệu đồng.

2 chương trình có tổng trị giá 47 triệu đồng, do các Phật tử, mạnh thường quân trong và ngoài nước hỗ trợ.