Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh Vĩnh Long tặng 1.000 phần quà trung thu cho thiếu nhi

Thượng tọa Thích Mật Tịnh trao quà đến các hộ nghèo

Theo đó, đoàn đã đến các thôn Ma Ty, Đá Trắng, Ma Lâm thuộc xã Bái Ái Tây, phía Nam tỉnh Khánh Hòa (Ninh Thuận cũ) tặng quà đến bà con nghèo người dân tộc Rắc Lay gồm gạo, mì tôm và nhu yếu phẩm khác, mỗi phần quà trị giá 460.000 đồng.

Ngoài ra, đoàn còn tặng 1.000 phần trung thu đến các em người dân tộc, ước tính mỗi phần quà khoảng 100.000 đồng, gồm 2 bánh trung thu, lồng đèn, sữa tươi ADM, xúc xích và nhiều bánh kẹo khác.

Trao quà trung thu cho trẻ em vùng sâu vùng xa

Tại các điểm trao quà, đại diện đoàn đã thăm hỏi đến các gia đình và các em thiếu nhi; mong mọi điều tốt đẹp trong cuộc sống.