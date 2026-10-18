Ban Từ thiện xã hội Phật giáo Bạc Liêu hỗ trợ xây nhà Tình thương cho hộ nghèo

Tại ấp Cây Gừa, xã Vĩnh Hậu đã tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà Tình thương gia đình bà Hứa Thị Diễm Thuý, 55 tuổi.

Ban Từ thiện xã hội Phật giáo Bạc Liêu và Nhóm từ thiện Hoa Tình Thương hỗ trợ xây dựng nhà tình thương cho gia đình bà Hứa Thị Diễm Thuý ở ấp Cây Gừa, xã Vĩnh Hậu.

Gia đình bà Thuý thuộc diện khó khăn, không có đất canh tác. Bà làm thuê cho người dân trong khu vực, thu nhập bấp bênh; chồng bà chăn nuôi gà để bán, nguồn thu chỉ đủ trang trải cuộc sống hằng ngày. Trong khi đó, căn nhà gia đình đang ở đã xuống cấp nghiêm trọng không có tiền sửa sang.

Trước hoàn cảnh đó, Ban Từ thiện xã hội Phật giáo Bạc Liêu và Nhóm từ thiện Hoa Tình Thương hỗ trợ 80 triệu đồng để gia đình xây dựng nhà mới. Ngoài ra, nhóm còn trao tặng 4 triệu đồng nhằm hỗ trợ gia đình cải thiện sinh kế, từng bước ổn định cuộc sống.

Cùng ngày, Ban Từ thiện xã hội Phật giáo Bạc Liêu và Nhóm từ thiện Hoa Tình Thương phối hợp với chính quyền xã Phong Thạnh tổ chức bàn giao nhà Tình thương cho gia đình bà Huỳnh Thị Ánh Nguyệt, 46 tuổi, ngụ ấp Nhàn Dân, xã Phong Thạnh.

Ban Từ thiện xã hội Phật giáo Bạc Liêu và Nhóm từ thiện Hoa Tình Thương bàn giao nhà tình thương cho gia đình bà Huỳnh Thị Ánh Nguyệt ở ấp Nhàn Dân, xã Phong Thạnh.

Căn nhà có diện tích 52,5 m², được Nhóm từ thiện Hoa Tình Thương hỗ trợ 85 triệu đồng kinh phí xây dựng. Dịp này, nhóm trao tặng gia đình 7 triệu đồng cùng các thiết bị điện máy gia dụng, trị giá 15 triệu đồng, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt và giúp gia đình từng bước ổn định cuộc sống.

Những hoạt động thiết thực này góp phần chia sẻ khó khăn với các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, giúp người dân có thêm điều kiện ổn định chỗ ở, cải thiện sinh kế và vươn lên trong cuộc sống./.