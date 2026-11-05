Ban Từ thiện thiền viện Vạn Hạnh trao học bổng và tặng quà tại các tỉnh miền Trung

Theo đó, đoàn đến các tỉnh, thành phố miền Trung: Đắk Lắk, TP.Huế, Quảng Ngãi, TP.Đà Nẵng để tặng 36 học bổng, tặng quà học kỳ 1 cho các em sinh viên cao đẳng, đại học miền núi có thành tích học giỏi và hoàn cảnh khó khăn.

Ban Từ thiện thiền viện Vạn Hạnh tặng xe đạp cho học sinh tỉnh Tây Ninh

Đoàn cũng tổ chức nấu hơn 700 suất ăn để tặng miễn phí cho bệnh nhân tại Bệnh viện Tam Kỳ và Bệnh viện Phú Yên.

Chuyến từ thiện với tổng trị giá 150 triệu đồng.

Trước đó, Ban Từ thiện thiền viện Vạn Hạnh cũng tổ chức đến Trường Tiểu học bán trú liên cấp và Trường Trung học Cơ sở Tân Lập (xã Tân Lập, tỉnh Tây Ninh) trao tặng 220 phần quà, 10 chiếc xe đạp và hỗ trợ 15 hộ nghèo khó khăn tại địa phương. Chương trình có tổng trị giá 120 triệu đồng.

Tổng trị giá cho 2 chuyến trao tặng quà là 270 triệu đồng, do Phật tử và mạnh thường quân tài trợ, trong đó Quỹ từ thiện Đất Lành (Québec - Canada) tài trợ 37 triệu đồng.