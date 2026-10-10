Bán trú để chủ động hơn trong công việc

Sau giờ làm, các cán bộ tại trụ sở UBND xã A Lưới 4 tranh thủ phụ giúp nhau nấu bữa cơm trưa tại cơ quan.

Bữa cơm trưa ở công sở

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, xã Bình Điền được hình thành trên cơ sở sáp nhập 3 xã: Hương Bình, Bình Thành và Bình Tiến. Địa bàn rộng khiến yêu cầu quản lý, điều hành và bám cơ sở của cán bộ, công chức tăng lên. Trong khi đó, một bộ phận cán bộ, công chức sinh sống tại các phường Hương Trà, Kim Trà, cách nơi làm việc khoảng 50km, nếu trở về nhà vào buổi trưa rồi quay lại cơ quan, họ phải dành nhiều thời gian cho việc đi lại. Vì vậy, khoảng 40 cán bộ, công chức thường xuyên ở lại cơ quan vào buổi trưa.

Xã Bình Điền đã bố trí bếp ăn, nơi nghỉ tại trụ sở UBND và Đảng ủy xã, đồng thời hợp đồng người nấu ăn cho số người ở lại buổi trưa. Mỗi suất ăn khoảng 25.000 đồng; cuối tháng, mỗi người trích khoảng 1 triệu đồng từ tiền lương để đóng góp.

Ông Nguyễn Tiến Giang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bình Điền cho rằng: Việc ở lại cơ quan buổi trưa là một cách để cán bộ thích nghi với địa bàn và yêu cầu công việc sau sắp xếp. Cách làm này giúp mọi người chủ động hơn khi có nhiệm vụ đột xuất, đồng thời dành thêm thời gian cho cơ sở và người dân.

Xa nhà để gần dân hơn

Sau sắp xếp, xã A Lưới 4 có 2.787 hộ, khoảng 10.900 nhân khẩu ở 9 thôn. Đây là địa bàn có nhiều dân tộc cùng sinh sống như Tà Ôi, Pa Cô, Cơ Tu và Kinh. Địa bàn rộng, địa hình chia cắt, các trụ sở và khu dân cư cách xa nhau khiến mỗi chuyến xuống cơ sở của cán bộ mất không ít thời gian. Các bộ phận, phòng, ban làm việc tại nhiều điểm như Hương Phong, A Roàng, Đông Sơn, Lâm Đớt; có những nơi việc đi lại mất hàng giờ.

Tại các điểm làm việc, anh em tự tổ chức bếp ăn, người tranh thủ đi chợ, người chuẩn bị thức ăn, rồi cùng nhau nấu cơm, dùng bữa và nghỉ trưa ngay tại cơ quan trước khi tiếp tục công việc buổi chiều.

Chị Trần Thị Hằng, Phó Chánh Văn phòng UBND xã A Lưới 4 chia sẻ: “Mỗi sáng tôi thường dậy sớm đi chợ, vừa chuẩn bị thức ăn cho gia đình, vừa mua thêm phần thực phẩm cho anh chị em ở cơ quan. Mang đến công sở, đến trưa mọi người cùng nhau chế biến, nấu bữa cơm ngay tại chỗ”.

Với anh A Viết CLếu, cán bộ Phòng Tư pháp, sự chuẩn bị ấy lại bắt đầu từ gia đình. “Do nơi làm việc khá xa, mỗi sáng, vợ tôi dậy sớm nấu cơm, chuẩn bị thức ăn để tôi mang theo. Nhờ vậy, tôi có thể ở lại cơ quan buổi trưa và tiếp tục công việc một cách thuận lợi”, anh chia sẻ. Phụ trách lĩnh vực tư pháp, mỗi ngày anh phải tiếp nhận, hướng dẫn và xử lý hàng trăm hồ sơ của người dân. Địa bàn rộng, khu dân cư phân tán, nhiều người phải mất hàng giờ di chuyển mới đến được trụ sở. Vì vậy, ở lại cơ quan buổi trưa giúp anh có thêm thời gian túc trực, xử lý hồ sơ và kịp thời giải quyết công việc cho người dân.

Những bữa cơm được chuẩn bị từ gia đình, những căn bếp nhỏ nơi công sở hay chỗ nghỉ đơn sơ sau giờ làm đã trở thành một phần trong nhịp sống của cán bộ vùng cao. Đằng sau sự thuận tiện ấy là thêm một khoảng thời gian được dành cho công việc, cho cơ sở và người dân.

Ông Hồ Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND xã A Lưới 4 cho biết: Ở lại cơ quan buổi trưa do cán bộ tự nguyện thực hiện. Với đặc thù địa bàn rộng, việc đi lại mất nhiều thời gian, ở lại cơ quan giúp mọi người chủ động hơn trong công việc.