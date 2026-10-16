Ban Trị sự Phật giáo và Bộ Tư lệnh TP.HCM tổ chức 'Hương vị yêu thương - Sắc hoa nghĩa tình'

Chư tôn đức chứng minh, tham dự

Theo đó, Hội thi hướng đến chào mừng Kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10-1930 - 20-10-2026) và 16 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10-2010 - 20-10-2026); hội thi với 12 đội tham gia, là những vị Ni các tự viện, Ni sinh Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, phụ nữ quân đội, công an tham gia.

Chứng minh, tham dự có Hòa thượng Thích Nhựt Hỷ, Chứng minh Ban Trị sự TP.HCM; Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự TP.HCM; Thượng tọa Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự; Thượng tọa Thích Chơn Phát, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế TP.HCM; cùng chư tôn đức Văn phòng Ban Trị sự, các ban chuyên môn; Ni sư Thích nữ Từ Thảo, Trưởng Phân ban Ni giới TP.HCM, cùng chư Ni các tự viện.

Đại diện Bộ Tư lệnh TP.HCM có Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM; bà Trần Thanh Ngọc, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường Hòa Hưng sở tại; cùng đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ TP, các phòng, ban trực thuộc Bộ Tư lệnh, các chiến sĩ.

Thượng tọa Thích Thiện Quý phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Thiện Quý nhấn mạnh trên tinh thần đồng hành, đoàn kết, hòa hợp, chung lo các hoạt động phối hợp, Bộ Tư lệnh Thành phố và Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức Hội thi Ẩm thực và cắm hoa nghệ thuật với chủ đề “Hương vị yêu thương – Sắc hoa nghĩa tình” với ý nghĩa bày tỏ sự thấu cảm, chia sẻ và đồng hành đối với các vai trò của nữ giới.

“Ngày 20-10 hàng năm, người phụ nữ luôn luôn được quan tâm, tôn vinh với những giá trị, phẩm chất đạo đức cao đẹp nhất. Hội thi cắm hoa là một cơ hội để nữ giới của Phật giáo Thành phố cùng nữ giới của các tổ chức đoàn thể, trong đó có Bộ Tư lệnh, Công an Thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố và các tổ chức chính trị trên địa bàn thành phố cùng tham gia để thể hiện tinh thần chia sẻ, đồng hành và đoàn kết. Chúng ta có tham gia, có học hỏi, có đoàn kết, có thấu cảm thì sẽ có sự đồng hành tốt đẹp”, Thượng tọa nhấn mạnh.

Thượng tọa chúc nữ giới của Giáo hội Thành phố, nữ giới của các đoàn thể tổ chức chính trị luôn quyết tâm, cố gắng, nỗ lực bằng tất cả những khả năng của chính mình, từ đó lan tỏa được giá trị của từng cá nhân, từng đơn vị, từng tổ chức đoàn thể.

Đại diện 12 đội thi nhận cờ luân lưu

Hội thi “Hương vị yêu thương – Sắc hoa nghĩa tình” có 12 đội tham gia. Các đội nấu, trình bày các món ăn và cắm hoa theo chủ đề mang tên riêng của đội cũng là tên của các loài hoa.

Tại lễ khai mạc, Ban Tổ chức trao hoa đến Ban Giám khảo và cờ luân lưu đến 12 đội thi.

Ban Giám khảo hội thi

Kết quả, Ban Tổ chức trao 1 giải nhất cho đội Hoa Lan Vũ Nữ, 3 giải nhì (Hoa Cúc, Hoa Đồng Tiền, Hoa Hồng) và 8 giải ba (Hoa Sen Hồng, Hoa Huệ, Hoa Hồng, Hoa Cẩm Chướng, Hoa Ly, Hoa Cát Tường, Hoa Sen Trắng và Hoa Vạn Thọ).

Trao 1 giải nhất, 3 nhì và 4 giải phụ

Ban Tổ chức cũng trao 4 giải phụ: Hoa Cát Tường, Hoa Cẩm Chướng (giải cắm hoa sáng tạo nhất), Hoa Hồng (trang trí món ăn đẹp nhất), Hoa Huệ (món ăn ngon nhất).

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn phát biểu bế mạc

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn phát biểu bế mạc hội thi chúc mừng phụ nữ các giới; đồng thời mong mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Tư lệnh TP.HCM và Ban Trị sự TP.HCM ngày càng gắn bó, chia sẻ và có nhiều hoạt động đồng hành thiết thực trong thời gian tới.

Hình ảnh trao giải hội thi tại Việt Nam Quốc Tự:

Chụp ảnh lưu niệm