Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh chúc mừng Ủy ban MTTQ tỉnh

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tặng hoa chúc mừng Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhân ngày truyền thống.

Tại buổi gặp mặt, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Ủy ban MTTQ tỉnh. Đồng thời khẳng định, thời gian qua, Ban Trị sự đã tích cực vận động tăng, ni, phật tử thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong đó, công tác từ thiện, nhân đạo, an sinh xã hội được quan tâm triển khai với nhiều hoạt động thiết thực, góp phần chăm lo đời sống cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Các hoạt động phật sự được định hướng theo phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”.

Thượng toạ Thích Thanh Phúc, Trưởng ban Trị sự phát biểu chúc mừng Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh; đồng thời ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của các tăng, ni, phật tử đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và công tác an sinh xã hội của địa phương. Mong muốn thời gian tới, Ban Trị sự tiếp tục phát huy vai trò, uy tín, phối hợp chặt chẽ với MTTQ các cấp triển khai hiệu quả các chương trình phối hợp, các cuộc vận động; hướng dẫn hoạt động phật sự ngày càng nền nếp, đúng quy định. Đồng thời, tiếp tục vận động tăng, ni, phật tử chung tay thực hiện các hoạt động từ thiện, nhân đạo, chăm lo người nghèo, người yếu thế và những hoàn cảnh khó khăn, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh.