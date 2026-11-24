Công văn được gửi đến chư tôn đức trụ trì các tự viện tại TP.Huế cùng đạo hữu cư sĩ Phật tử các giới trên địa bàn thành phố.

Nội dung công văn nêu rõ: Trong thời gian qua, Ban Trị sự GHPGVN thành phố nhận được thông tin phản ánh liên quan đến "trào lưu đi chùa online" có nguồn gốc từ nước ngoài đang lan sang nhiều nước, trong đó có Việt Nam.

Theo đó, ứng dụng chùa ảo Sansa được tạo ra bằng hình thức "vibe coding" (mô tả tính năng bằng lời nói để AI hỗ trợ lập trình) phục vụ cho nhu cầu thư giãn, tĩnh tâm của cá nhân, lúc đầu có 20 chỗ ngồi ảo đến nay đã nâng lên trên 10.000 chỗ ngồi ảo.

Khi tham gia ứng dụng Sansa, người dùng được hệ thống tự động cấp cho Avatar (hình chú tiểu) dùng tên định danh do hệ thống tự đặt, sử dụng các phím điều hướng để điều khiển chú tiểu đi lại trong khuôn viên chùa, thực hiện các hành động mô phỏng (lễ bái, quỳ, gõ mõ...),...

"Hiện nay đã xuất hiện các ứng dụng tương tự Sansa tại Việt Nam như: "niemphatonline", "dichuaonline", "caunguyenonline"..., nhiều website, tài khoản TikTok livestream "chùa online" thu hút người xem, lấy tương tác, kêu gọi ủng hộ nhằm mục đích trục lợi, bán hàng online" - Công văn của Ban Trị sự Phật giáo TP.Huế nhận định.

Ban Trị sự GHPGVN TP.Huế cho biết Trung ương Giáo hội và Ban Trị sự không có ứng dụng nào liên quan đến các ứng dụng "đi chùa online", đề nghị mọi người lưu tâm cảnh giác, không tham gia vào các hoạt động liên quan đến các ứng dụng có tính chất kêu gọi trục lợi.