Chư tôn giáo phẩm dâng hương tưởng niệm

Hiện diện trong phái đoàn có chư vị giáo phẩm Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM: Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Văn (Thành viên Hội đồng Chứng minh), Hòa thượng Thích Nhựt Hỷ; Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; chư tôn đức Ban Thường trực, Văn phòng, các ban chuyên môn trực thuộc Ban Trị sự Phật giáo Thành phố cùng chư Tăng Ni đại diện các phường, xã trên địa bàn.

Hòa thượng Thích Lệ Trang xướng lễ tưởng niệm

Tại Giác linh đường trang nghiêm, dưới sự dẫn lễ của Hòa thượng Thích Lệ Trang, chư tôn đức thành kính dâng hương tưởng niệm, đồng tụng Bát Nhã tâm kinh, Tứ Hoằng thệ nguyện, nhất tâm cầu nguyện Giác linh Hòa thượng Minh Giác cao đăng Phật quốc.

Trong niềm kính tiếc vị giáo phẩm đã có gần 40 năm tận tụy dấn thân, góp phần xây dựng và phát triển Phật giáo Thành phố, chư tôn đức đã hữu nhiễu kim quan và ghi sổ tang lưu niệm, bày tỏ niềm tri ân sâu sắc đối với những cống hiến của ngài cho Đạo pháp và Dân tộc.

Chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thành kính tưởng niệm Giác linh Hòa thượng Minh Giác

Suốt hơn ba thập kỷ gắn bó với GHPGVN TP.HCM, Hòa thượng Minh Giác từng đảm nhiệm nhiều trọng trách quan trọng qua các thời kỳ: Ủy viên Thành hội Phật giáo TP.HCM (1997-2002), Phó Văn phòng Thành hội (2002-2007), Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Thành hội (2007-2012), Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM hai nhiệm kỳ liên tiếp (2012-2017; 2017-2022), Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM (2022-2027) và được cung thỉnh vào hàng giáo phẩm Cố vấn Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM nhiệm kỳ I (2026-2031) cho đến ngày thu thần viên tịch.

Hữu nhiễu kim quan tiễn biệt vị giáo phẩm suốt hơn ba thập kỷ gắn bó với GHPGVN TP.HCM

Đối với Phật giáo tại địa phương, Hòa thượng từng đảm trách cương vị Thư ký Ban Đại diện Phật giáo Q.Bình Thạnh (1987-1990), Chánh Đại diện Phật giáo Q.Bình Thạnh (1990-2002) và được cung thỉnh ngôi vị Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Q.Bình Thạnh qua nhiều nhiệm kỳ.

Song hành với các Phật sự, ngài cũng tích cực tham gia công tác mặt trận và chính quyền địa phương với vai trò Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQVN Q.Bình Thạnh (cũ) cùng Đại biểu HĐND P.13, Q.Bình Thạnh (cũ), góp phần thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong hai ngày diễn ra tang lễ, đoàn chư tôn đức Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành; lãnh đạo chính quyền các cấp; đông đảo Tăng Ni, Phật tử Q.Bình Thạnh (cũ), hệ phái Phật giáo Nam tông Kinh và các đạo tràng đã đến chùa Pháp Quang kính viếng, nhất tâm cầu nguyện Giác linh Hòa thượng cao đăng Phật quốc.

Ký sổ tang lưu niệm

Như Giác Ngộ online đã đưa tin, do niên cao lạp trưởng, Hòa thượng Minh Giác đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 19-11-2026 (nhằm ngày 11-10-Bính Ngọ) tại chùa Pháp Quang (P.Bình Lợi Trung, TP.HCM); trụ thế 75 năm, 49 hạ lạp.

Kim quan cố Hòa thượng được tôn trí tại chùa Pháp Quang (số 482/10/28 Nơ Trang Long, P.Bình Lợi Trung, TP.HCM).

Lễ truy niệm sẽ được cử hành vào lúc 14 giờ ngày 24-11-2026 (16-10-Bính Ngọ), sau đó phụng tống kim quan cố Hòa thượng đến Đài hỏa táng Hoa viên Sala Garden (xã Phước Thái, TP.Đồng Nai) làm lễ trà-tỳ. Linh cốt của ngài sẽ được cung thỉnh nhập bảo tháp trong khuôn viên chùa Pháp Quang.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Tâm cùng chư tôn đức hệ phái Phật giáo Nam tông Kinh tưởng niệm

Chư Tăng Ni Q.Bình Thạnh (cũ) viếng tang vị giáo phẩm gần 40 năm gắn bó với các Phật sự tại địa phương

Lãnh đạo chính quyền P.Bình Thạnh viếng tang Hòa thượng Minh Giác