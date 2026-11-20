Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM cáo phó, thông tin về Lễ tang Hòa thượng Minh Giác tân viên tịch
Ngày 19-11, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, hệ phái Phật giáo Nam tông Kinh tại TP.HCM cùng môn đồ pháp quyến ký cáo phó kính tiếc báo tin Hòa thượng Minh Giác viên tịch.
Theo cáo phó, do niên cao lạp trưởng, Hòa thượng Minh Giác đã thu thần viên tịch vào lúc vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 19-11-2026 (nhằm ngày 11-10-Bính Ngọ), tại chùa Pháp Quang (P.Bình Lợi Trung, TP.HCM); trụ thế 75 năm, 49 hạ lạp.
Hòa thượng Minh Giác, Cố vấn Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; nguyên Ủy viên Hội đồng Trị sự, nguyên Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; nguyên Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN quận Bình Thạnh (cũ); nguyên Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQVN quận Bình Thạnh (cũ); nguyên Chánh Đại diện Phật giáo quận Bình Thạnh (cũ); trụ trì chùa Pháp Quang (P.Bình Lợi Trung, TP.HCM)
Lễ nhập quan vào lúc 14 giờ ngày 20-11-2026 (nhằm ngày 12-10-Bính Ngọ). Kim quan Hòa thượng được tôn trí tại chùa Pháp Quang (số 482/10/28 Nơ Trang Long, P.Bình Lợi Trung, TP.HCM).
Lễ viếng bắt đầu lúc 15 giờ ngày 20-11-2026 (nhằm ngày 12-10-Bính Ngọ).
Lễ truy niệm được cử hành vào lúc 14 giờ ngày 24-11-2026 (nhằm ngày 16-10-Bính Ngọ), sau đó phụng tống kim quan Hòa thượng trà-tỳ tại Hoa viên Sala Garden (xã Phước Thái, TP.Đồng Nai).
Linh cốt Hòa thượng được nhập bảo tháp trong khuôn viên chùa Pháp Quang.
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