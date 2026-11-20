Chân dung Hòa thượng Minh Giác - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Theo cáo phó, do niên cao lạp trưởng, Hòa thượng Minh Giác đã thu thần viên tịch vào lúc vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 19-11-2026 (nhằm ngày 11-10-Bính Ngọ), tại chùa Pháp Quang (P.Bình Lợi Trung, TP.HCM); trụ thế 75 năm, 49 hạ lạp.

Hòa thượng Minh Giác, Cố vấn Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; nguyên Ủy viên Hội đồng Trị sự, nguyên Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; nguyên Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN quận Bình Thạnh (cũ); nguyên Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQVN quận Bình Thạnh (cũ); nguyên Chánh Đại diện Phật giáo quận Bình Thạnh (cũ); trụ trì chùa Pháp Quang (P.Bình Lợi Trung, TP.HCM)

Lễ nhập quan vào lúc 14 giờ ngày 20-11-2026 (nhằm ngày 12-10-Bính Ngọ). Kim quan Hòa thượng được tôn trí tại chùa Pháp Quang (số 482/10/28 Nơ Trang Long, P.Bình Lợi Trung, TP.HCM).

Lễ viếng bắt đầu lúc 15 giờ ngày 20-11-2026 (nhằm ngày 12-10-Bính Ngọ).

Lễ truy niệm được cử hành vào lúc 14 giờ ngày 24-11-2026 (nhằm ngày 16-10-Bính Ngọ), sau đó phụng tống kim quan Hòa thượng trà-tỳ tại Hoa viên Sala Garden (xã Phước Thái, TP.Đồng Nai).

Linh cốt Hòa thượng được nhập bảo tháp trong khuôn viên chùa Pháp Quang.