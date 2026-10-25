Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội tụng kinh Địa Tạng, nhiễu tháp tưởng niệm Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN

Chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội cùng đông đảo Phật tử thành kính trì tụng trọn bộ kinh Địa Tạng

Trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh nơi tổ đình Viên Minh, trước Giác linh đài của Đại lão Hòa thượng, chư tôn đức và Phật tử nhất tâm trì tụng thời kinh, dâng lòng thành kính tưởng niệm bậc cao Tăng thạc đức đã trọn đời tu hành, hoằng pháp và phụng sự Đạo pháp, Dân tộc.

Cuộc đời và đạo nghiệp của Đại lão Hòa thượng là minh chứng sâu sắc cho tinh thần lấy giới đức làm nền tảng, lấy sự tu tập làm gốc rễ và lấy lợi ích chúng sinh làm chí nguyện. Vì vậy, tưởng niệm ngài không chỉ dừng lại ở việc tri ân, mà còn là sự trở về với những giá trị đạo đức và tâm linh mà ngài đã bền bỉ thực hành, gìn giữ và trao truyền cho các thế hệ Tăng Ni, Phật tử.

Tiếp đó, tại vườn tháp tổ đình Viên Minh, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội cùng Phật tử thành kính dâng hương, nhiễu tháp, tưởng niệm bậc long tượng của Phật giáo Việt Nam.

Trang nghiêm khóa lễ

Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ - Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN, sau khi hóa duyên viên mãn, đã an nhiên thu thần thị tịch vào lúc 3 giờ 20 phút ngày 21-10-2021 (nhằm ngày 16-9-Tân Sửu), tại tổ đình Viên Minh, Hà Nội; trụ thế 105 năm, 85 hạ lạp.

Suốt cuộc đời hành đạo, ngài luôn lấy sự thanh tịnh trong tu tập, sự nghiêm cẩn trong giới luật và tinh thần vô ngã, vị tha làm nền tảng, nêu tấm gương sáng về đời sống phạm hạnh của người xuất gia.

Từ những năm tháng đầu đời xuất gia cho đến khi đảm nhiệm cương vị Pháp chủ GHPGVN, ngài luôn giữ nếp sống giản dị, khiêm cung, lấy sự tu chứng và thân giáo làm phương thức giáo dưỡng hàng hậu học. Không phô trương, không cầu danh lợi, ngài lặng lẽ chuyên tâm nghiên cứu kinh điển, tu trì giới luật, trước tác và dịch thuật, góp phần gìn giữ, phát huy di sản giáo lý Phật đà. Đạo phong của ngài thể hiện rõ nét tinh thần của một bậc tùng lâm thạch trụ: lấy giới làm thầy, lấy trí tuệ soi đường và lấy sự bền bỉ trong hành trì để làm lợi lạc quần sinh.

Chư tôn đức dâng hương tưởng niệm Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN trước bảo tháp của ngài

Trên cương vị Pháp chủ GHPGVN, ngài là bậc tôn túc tiêu biểu cho phẩm chất thanh cao, đức độ và sự điềm tĩnh của một bậc lãnh đạo tinh thần. Cuộc đời ngài gắn liền với truyền thống hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc và sự nghiệp xây dựng, phát triển Giáo hội. Những đóng góp của ngài không chỉ được ghi nhận qua các Phật sự đảm nhiệm, mà còn lắng sâu trong ảnh hưởng của một đời sống phạm hạnh, khiêm nhường và nhất quán giữa lời dạy với việc làm.

Đã 5 năm trôi qua kể từ ngày ngài viên tịch, đạo phong và di sản tinh thần của Đại lão Hòa thượng vẫn tiếp tục hiện diện trong tâm niệm của môn đồ pháp quyến, Tăng Ni, Phật tử.

Lễ tưởng niệm 5 năm ngày Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN viên tịch được Trung ương GHPGVN kết hợp cùng Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội tổ chức vào sáng nay, 25-10 (nhằm ngày 16-9-Bính Ngọ) tại tổ đình Viên Minh.

Một số hình ảnh ghi nhận: