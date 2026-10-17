Bạn trẻ TPHCM đồng ca 'Lên đàng', hòa chung niềm tự hào

Sáng 17/10, tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn, TPHCM) diễn ra chương trình đồng ca ca khúc "Lên đàng", một nhạc phẩm khơi dậy tinh thần tiến bước, lòng yêu nước và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam qua nhiều thế hệ. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956-15/10/2026) do Hội LHTN Việt Nam TPHCM tổ chức trong hai ngày 17 và 18/10.

Buổi hoạt động có sự tham gia của lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, các văn nghệ sĩ và hơn 3.000 bạn trẻ là đoàn viên thanh niên, hội viên, sinh viên thành phố.

Trong không khí phấn khởi, hào hứng, hàng ngàn bạn trẻ và các nghệ sĩ hòa vang ca khúc Lên đàng (sáng tác: Lưu Hữu Phước - Huỳnh Văn Tiểng).

Lời bài hát mang khí thế hào hùng, rộn rã, cổ vũ người trẻ hăng say cống hiến, dựng xây cuộc đời.

Cùng với phần đồng ca, thanh niên cũng thực hiện màn trình diễn semaphore.

Hòa trong không khí sôi động, tươi trẻ cùng người trẻ, NSƯT Tuyết Thu nhìn nhận hoạt động giúp chị thêm vui vẻ, đong đầy năng lượng.

"Đến với các bạn trẻ là điều làm tôi rất hạnh phúc", nữ nghệ sĩ chia sẻ.

Bạn Phùng Ngọc Ti Ti (bìa phải, sinh viên Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM) bày tỏ niềm phấn khởi góp mặt trong hoạt động này. Nữ sinh cho biết tự hào khi thấy đất nước ngày càng phát triển, tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên cũng tiên phong hơn trong các phong trào, hoạt động cho thanh niên, hội viên.

Mặc áo xanh thanh niên Việt Nam, Khánh Ly cho biết yêu thích hoạt động bởi được cùng mọi người hòa giọng trong ca khúc Lên đàng đầy ý nghĩa, qua đó cảm nhận tinh thần đoàn kết. "Hoạt động này còn là dịp em gặp gỡ, giao lưu kết bạn và lưu giữ nhiều kỷ niệm đẹp bên bạn bè", Khánh Ly chia sẻ.

Nghệ sĩ kết nối, vui cùng đoàn viên thanh niên TPHCM.

Ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh - Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM 2025 nhiệt tình tham gia sự kiện. Nữ ca sĩ cũng tham gia trình diễn tại nhạc hội Thanh niên TPHCM trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam﻿.

Những thành viên Đội Tình nguyện viên nghệ sĩ TPHCM cũng tích cực đồng hành với sự kiện đồng ca nói riêng và chuỗi hoạt động kỷ niệm nói chung. Mới đây, các nghệ sĩ đã cùng hòa vang ca khúc "Bài ca không quên﻿" tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng", hòa chung nhịp đập tri ân sâu sắc đến những Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Ngay sau phần đồng diễn, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) đã trao Bằng xác lập kỷ lục ghi nhận hơn 3.000 đoàn viên, hội viên, thanh niên tham gia đồng ca ca khúc "Lên đàng". VietKings khẳng định: Đây không chỉ là dấu ấn về quy mô của một hoạt động cộng đồng mà còn là sự ghi nhận một khoảnh khắc đẹp, nơi sức trẻ, tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc cùng hòa chung một nhịp. Ảnh: Ngô Tùng

Cũng trong khuôn khổ chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, xuyên suốt hai ngày 17 và 18/10, tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, bạn trẻ TPHCM có dịp tham gia chuỗi talkshow giao lưu truyền cảm hứng với các nghệ sĩ, vận động viên tiêu biểu về hành trình định vị bản sắc cá nhân gắn với trách nhiệm với cộng đồng; thưởng thức chương trình nhạc hội HCMC Youth Concert với sự tham gia biểu diễn của nhiều giọng ca nổi tiếng...