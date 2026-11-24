Người nước ngoài đến Bưu điện Thành phố tham quan trong Ngày Văn hóa Việt Nam.

Ngày 24/11, TP.HCM trở nên sôi động với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm cộng đồng nhân Ngày Văn hóa Việt Nam. Không chỉ tạo thêm điểm vui chơi, giải trí cho người dân, chuỗi hoạt động còn là dịp để mọi người tiếp cận gần hơn với lịch sử, văn hóa dân tộc.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn tấp nập trong Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Ghi nhận của phóng viên, tại các địa điểm như Dinh Độc Lập, Thảo Cầm Viên Sài Gòn, đường sách TP.HCM, Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM, Bưu điện TP.HCM..., ngay từ sáng sớm, đông đảo người dân, du khách và các bạn trẻ đã đến tham quan, chụp ảnh, tìm hiểu văn hóa, lịch sử.

Tại khu vực Dinh Độc Lập, không khí vô cùng nhộn nhịp, nhiều bạn chọn trang phục áo dài truyền thống, áo cờ đỏ sao vàng để bày tỏ tình yêu quê hương, đất nước.

Nhóm bạn trẻ trong trang phục áo cờ đỏ sao vàng, tay cầm cờ Tổ quốc đến Dinh Độc Lập chụp hình.

Đặc biệt, chính sách miễn phí vé tham quan Dinh Độc Lập trong Ngày Văn hóa Việt Nam đã thu hút lượng lớn người dân, du khách.

Có mặt khá sớm ở Dinh Độc Lập, bạn Anh Thư chia sẻ, em cảm thấy hào hứng khi được tham gia các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam tại TP.HCM. Đến với Dinh Độc Lập, Thư có cơ hội trực tiếp tìm hiểu những dấu mốc lịch sử quan trọng của dân tộc.

Theo Anh Thư, việc tổ chức các hoạt động tại những địa điểm giàu giá trị lịch sử giúp người trẻ có thêm trải nghiệm thực tế, hiểu hơn về truyền thống và thêm tự hào về lịch sử nước nhà.

Cùng chung cảm nhận, bạn Bảo Tính cho biết, bản thân khá bất ngờ trước không khí đông vui tại Dinh Độc Lập trong Ngày Văn hóa Việt Nam. Với Tính, đây không đơn thuần là dịp tham quan một di tích lịch sử mà còn là cơ hội nhìn lại những giá trị văn hóa, lịch sử của dân tộc.

Tính mong muốn những hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam tiếp tục được tổ chức rộng rãi, tạo thêm nhiều không gian trải nghiệm để người trẻ chủ động tìm hiểu và góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa Việt Nam.

Không khí rộn ràng ở Dinh Độc Lập trong ngày 24/11.

Còn bạn Vũ Duy cũng bày tỏ niềm vui khi TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam tại các địa điểm khác nhau. Theo Duy, các chương trình không chỉ tạo không gian vui chơi, trải nghiệm cho người dân mà còn giúp mọi người có thêm cơ hội tìm hiểu về văn hóa và những giá trị truyền thống của Việt Nam.

Duy mong muốn những chương trình ý nghĩa như thế này sẽ tiếp tục được tổ chức thường xuyên, thu hút đông đảo người dân tham gia, qua đó góp phần lan tỏa tình yêu văn hóa dân tộc đến cộng đồng.

Nhiều gia đình, bạn trẻ đến Dinh Độc Lập tham quan không gian lịch sử.

Trong khi đó, tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn, không khí ngày hội cũng diễn ra sôi nổi với sự tham gia của đông đảo người dân và các bạn trẻ. Không gian xanh cùng các hoạt động trải nghiệm, giao lưu tạo nên điểm đến hấp dẫn cho nhiều gia đình, nhóm bạn trong ngày đặc biệt.

Bạn Thảo Như cho biết, đây là lần đầu tiên được hòa mình vào các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam nên cảm thấy rất hào hứng và thích thú. Thông qua các hoạt động được tổ chức tại TP.HCM, Như có dịp trải nghiệm, tìm hiểu thêm về những giá trị văn hóa đặc trưng của dân tộc.

"Hôm nay, Thảo Cầm Viên có rất nhiều bạn trẻ đến vui chơi, chứng tỏ các bạn rất quan tâm đến sự kiện mới của đất nước", Như bày tỏ.

Tình yêu quê hương, đất nước được thể hiện qua tà áo dài truyền thống.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn áp dụng giá vé vào cổng đồng giá 30.000 đồng/người trong ngày 24/11, dành cho tất cả khách tham quan. Trước đó, ngày 21/11, đơn vị đã tổ chức Ngày hội Văn hóa Việt Nam 2026 với các hoạt động giới thiệu sách, trò chơi dân gian và biểu diễn nghệ thuật.

Tại khu vực Bưu điện TP.HCM, một trong những công trình kiến trúc mang dấu ấn lịch sử của thành phố, người dân và du khách cũng tranh thủ tham quan, chụp ảnh, lưu lại những khoảnh khắc trong ngày hội.

Bưu điện Thành phố tấp nập trong Ngày Văn hóa Việt Nam.

Từ những trải nghiệm thực tế tại các địa điểm văn hóa, lịch sử, có thể thấy Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ là dịp để người dân tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí mà còn góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào dân tộc.

Việc đưa các hoạt động văn hóa đến những không gian công cộng, di tích và địa điểm quen thuộc cũng mở ra cách tiếp cận gần gũi, sinh động hơn, giúp văn hóa không chỉ hiện diện trong sách vở mà trở thành một phần của đời sống thường ngày, đặc biệt đối với thế hệ trẻ TP.HCM.