Bạn trẻ thi kiến thức lý luận, thực tiễn phát triển của đất nước

Sáng 25/10, tại Trường Đại học Công nghệ TPHCM đã diễn ra lễ khai mạc và thi vòng loại bảng Đội tuyển Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, “Tầm nhìn xuyên thế kỷ” lần thứ 13 - năm 2026.

Hội thi do Thành Đoàn TPHCM phối hợp Ban Tuyên giáo Thành ủy, Đảng ủy UBND TPHCM và Đại học quốc gia TPHCM tổ chức, từ ngày 25/10 đến ngày 6/12.

Phát biểu tại lễ khai mạc, anh Nguyễn Đăng Khoa - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM, Trưởng Ban tổ chức hội thi - cho biết trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ, vận hội đan xen những yêu cầu và thách thức, việc nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xây dựng bản lĩnh, đạo đức, lối sống và trách nhiệm xã hội cho thế hệ trẻ có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Đặc biệt, trước sự phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ, quá trình chuyển đổi số và sự đa dạng của các luồng thông tin trên không gian mạng, mỗi đoàn viên, thanh niên, sinh viên càng cần chủ động học tập, rèn luyện tư duy phản biện, nâng cao khả năng phân tích, chọn lọc thông tin, củng cố niềm tin trên cơ sở nhận thức đúng đắn và hành động có trách nhiệm.

Lãnh đạo Thành Đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc hội thi. Ảnh: Ngô Tùng

Anh Ngô Minh Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Bí thư Thành Đoàn TPHCM cùng đại diện Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học Công nghệ TPHCM trao hoa cảm ơn Hội đồng giám khảo hội thi.

“Thông qua hội thi, Ban Thường vụ Thành Đoàn mong muốn tiếp tục lan tỏa tinh thần học tập lý luận chính trị trong đoàn viên, thanh niên, sinh viên; từng bước đưa những nội dung lý luận vốn được xem là khô khan trở nên gần gũi, sinh động, gắn với những vấn đề thiết thực của đời sống. Qua đó, góp phần xây dựng thế hệ thanh niên thành phố có tri thức, bản lĩnh, trách nhiệm, giàu lòng yêu nước, có khát vọng vươn lên và sẵn sàng đóng góp sức trẻ vào sự phát triển của thành phố, của đất nước”, anh Khoa chia sẻ.

Gửi gắm với các bạn thí sinh, PGS. TS Vũ Tình - Giảng viên cao cấp, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TPHCM) - nhấn mạnh việc tham gia hội thi tạo điều kiện để bạn trẻ củng cố và cập nhật thêm rất nhiều kiến thức, có thêm kỷ niệm đẹp đầy ý nghĩa trong cuộc đời sinh viên. “Chúng tôi mong rằng khi hội thi khép lại, các bạn sẽ tiếp tục là những hạt nhân trong phong trào học tập nói chung, học tập lý luận nói riêng để Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh mãi là ánh sáng soi đường để chúng ta vững bước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh thế giới đầy biến động”, PGS.TS Vũ Tình nói.

Ngay sau lễ khai mạc, các thí sinh bắt đầu thi vòng loại bảng Đội tuyển.

Hội thi năm nay ghi nhận sự tham gia của 66 đội tuyển đến từ các trường đại học, học viện, cao đẳng và cơ sở Đoàn trên địa bàn thành phố.

Sau chương trình khai mạc, các đội tuyển bước vào thi vòng loại. Vòng loại bảng Đội tuyển năm 2026 có sự tham gia của 66 đội tuyển, đến từ các cơ sở Đoàn trường đại học, học viện, cao đẳng trực thuộc và Đoàn phường Gia Định.

Bảng Cá nhân diễn ra trên chuyên trang thi trực tuyến từ chiều 25/10 đến hết ngày 1/11.

Nội dung hội thi tập trung vào 6 nhóm kiến thức trọng tâm, kết hợp giữa lý luận chính trị với lịch sử, văn hóa, pháp luật và thực tiễn phát triển của đất nước, TPHCM. Cụ thể là Tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh; Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị; đất nước và TPHCM hội nhập, phát triển. Cùng với đó là các nội dung về lịch sử, văn hóa dân tộc và truyền thống học sinh, sinh viên; kiến thức pháp luật và ý thức công dân; việc vận dụng kiến thức lý luận chính trị vào thực tiễn.

Bạn trẻ có dịp cọ xát, trau dồi kiến thức nhiều lĩnh vực thông qua hội thi.

Hội thi không chỉ tạo cơ hội để người trẻ thể hiện kiến thức, năng lực và tinh thần thi đua mà còn góp phần hình thành môi trường học tập tích cực, thúc đẩy phong trào tự học, tự nghiên cứu, nâng cao hiểu biết về lịch sử, văn hóa, pháp luật và các vấn đề phát triển của đất nước.

Lãnh đạo Thành Đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM﻿ kiểm tra việc tổ chức thi bảng Đội tuyển, sáng 25/10. Ảnh: Ngô Tùng