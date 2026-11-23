Ngày 22/11, tại Bảo tàng Đà Nẵng﻿ đã diễn ra triển lãm “Vân Gấu”. Triển lãm do sinh viên Trường Đại học FPT Đà Nẵng tổ chức nhằm nâng cao nhận thức và khuyến khích sinh viên tại Đà Nẵng lan tỏa thông điệp bảo tồn gấu﻿. Ảnh: T.H.

Triển lãm gồm các hình ảnh, video... giới thiệu hành trình cứu hộ﻿, chăm sóc và phục hồi của gấu chó, gấu ngựa tại Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam - cơ sở II (Vườn quốc gia Bạch Mã).

Các bạn trẻ có thể tìm hiểu về gấu theo từng khu triển lãm. Trong đó khu trưng bày câu chuyện gấu cung cấp thông tin về gấu chó, gấu ngựa và kể lại những câu chuyện về quá trình cứu hộ, chăm sóc gấu. Nội dung được xây dựng từ các tư liệu, chuyến tìm hiểu thực tế tại Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam - cơ sở II và thông tin do đơn vị chuyên môn chia sẻ.

Phan Thị Như Quỳnh (Trường Đại học FPT Đà Nẵng, Trưởng nhóm dự án “Chuyện Nhà Gấu”) cho hay, tên gọi “Vân Gấu” lấy cảm hứng từ hình ảnh dấu vân tượng trưng cho nét riêng của mỗi cá thể gấu và tên gọi đèo Hải Vân, cung đường nối Đà Nẵng với khu vực Bạch Mã. Qua đó, nhóm muốn nhắn gửi rằng mỗi cá thể gấu đều có một câu chuyện riêng và những câu chuyện bảo tồn tưởng chừng xa xôi thực ra chỉ cách người trẻ Đà Nẵng một con đèo.

Triển lãm thu hút sự quan tâm của các bạn trẻ tại Đà Nẵng. Anh Thư (22 tuổi, phường Hải Châu) bày tỏ bất ngờ vì có nhiều kiến thức, câu chuyện rất thú vị về gấu Thư biết được qua triển lãm.

Ông Nguyễn Minh Đức - đại diện Ban Quản lý Vườn quốc gia Bạch Mã nhìn nhận rằng triển lãm là cách tiếp cận gần gũi, nhân văn trong việc đưa những câu chuyện về hành trình cứu hộ và chăm sóc gấu đến gần hơn với người trẻ.

Triển lãm kỳ vọng giúp sinh viên hiểu rõ hơn ý nghĩa của công tác bảo tồn và khuyến khích người trẻ chủ động tìm hiểu, chia sẻ thông tin chính xác, có trách nhiệm về động vật hoang dã.