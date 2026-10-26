Bạn trai tiết lộ mối quan hệ với con riêng của người mẫu Kim Kardashian

Theo Page Six, mới đây, Lewis Hamilton đã có những chia sẻ đáng chú ý khi tham gia một buổi giao lưu trong khuôn khổ chặng đua Công thức 1 (F1) Grand Prix tại Austin, bang Texas, Mỹ. Tại sự kiện, tay đua nổi tiếng bất ngờ nhắc đến bốn người con của bạn gái Kim Kardashian, gồm North (13 tuổi), Saint (10 tuổi), Chicago (8 tuổi) và Psalm (7 tuổi).

Lewis Hamilton đã có những chia sẻ đáng chú ý về con riêng của Kim Kardashian.

Lewis Hamilton cho biết anh vốn yêu thích việc dành thời gian bên trẻ nhỏ, đặc biệt là những thành viên trong gia đình. "Các cháu gái và cháu trai luôn mang đến cho tôi rất nhiều niềm vui", nam tay đua chia sẻ.

Đáng chú ý, Lewis Hamilton tiếp tục nhắc đến các con riêng của Kim Kardashian với thái độ đầy hào hứng. "Tôi rất thích dành thời gian bên các con của bạn gái mình", anh nói.

Ngôi sao F1 tiết lộ thêm: "Cô ấy có 4 người con, vì vậy tôi có cơ hội vui chơi cùng các bé. Năm nay, tôi đã tặng các con một chú chó. Vì thế, Halo bé nhỏ đã trở thành thành viên mới của gia đình".

Đây là một trong những lần hiếm hoi Lewis Hamilton công khai đề cập đến mối quan hệ với các con riêng của Kim Kardashian kể từ khi cả hai xác nhận chuyện tình cảm. Chia sẻ của nam tay đua nhanh chóng thu hút sự quan tâm bởi Kim Kardashian vốn được biết đến là người đặc biệt chú trọng việc bảo vệ đời sống riêng tư của các con.

Đây là một trong những lần hiếm hoi Lewis Hamilton công khai đề cập đến mối quan hệ với các con riêng của Kim Kardashian.

Kim Kardashian có 4 người con chung với chồng cũ Kanye West. Cặp đôi chia tay vào năm 2021 sau 7 năm chung sống. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, nữ người mẫu dành nhiều thời gian chăm sóc các con, đồng thời khá thận trọng trong việc để những người mới bước vào cuộc sống gia đình.

Theo Page Six, Kim Kardashian và Lewis Hamilton lần đầu vướng tin đồn hẹn hò vào tháng 2/2026, sau khi được bắt gặp cùng tận hưởng chuyến nghỉ dưỡng riêng tư tại Anh. Ngày 8/2, cả hai có lần xuất hiện công khai cùng nhau tại sự kiện Super Bowl 2026. Đến tháng 4, cặp đôi tiếp tục thu hút sự chú ý khi chính thức chia sẻ hình ảnh liên quan đến mối quan hệ trên mạng xã hội.

Thời điểm đó, Lewis Hamilton đăng tải đoạn video ghi lại khoảnh khắc anh cùng Kim Kardashian trải nghiệm chiếc Ferrari F40 trên đường phố Tokyo, Nhật Bản. Không chỉ đồng hành trong những chuyến đi riêng, Lewis Hamilton còn từng xuất hiện bên các con của bạn gái.

Trong một chuyến đi đến Tokyo, nam tay đua được bắt gặp dành thời gian cùng Saint, con trai lớn của Kim Kardashian, tại cửa hàng chuyên bán những thẻ bài Pokémon quý hiếm. Đến tháng 7, Kim Kardashian tiếp tục chia sẻ loạt ảnh trong kỳ nghỉ dịp Quốc khánh Mỹ cùng gia đình.

Đáng chú ý, Lewis Hamilton cũng xuất hiện trong những khoảnh khắc này. Một bức ảnh ghi lại cảnh nam tay đua chụp hình cùng Kim Kardashian và bé Chicago.

Nữ người mẫu chú thích cho bài đăng: "Những ngày hè bên hồ cùng những người tôi yêu quý nhất".

Trước đó, một nguồn tin tiết lộ với People rằng Kim Kardashian rất cẩn trọng trong việc lựa chọn những người được tiếp xúc gần gũi với các con. "Cô ấy rất bảo vệ các con và không xem nhẹ việc giới thiệu người mới với chúng. Việc Lewis đã dành thời gian bên các bé cho thấy cô ấy tin tưởng anh ấy đến mức nào", nguồn tin chia sẻ.

Người mẫu Kim Kardashian được cho là rất cẩn trọng trong việc lựa chọn những người được tiếp xúc gần gũi với các con.

Trước khi hẹn hò Kim Kardashian, Lewis Hamilton từng có mối quan hệ kéo dài từ năm 2007 đến năm 2015 với nữ ca sĩ Nicole Scherzinger. Ở thời điểm hiện tại, những chia sẻ về 4 người con riêng của Kim Kardashian phần nào cho thấy Lewis Hamilton không chỉ dành sự quan tâm cho bạn gái mà còn đang xây dựng mối quan hệ gần gũi với gia đình cô.

Đặc biệt, chi tiết nam tay đua tặng các bé một chú chó tên Halo được xem là điểm nhấn đáng chú ý trong lần hiếm hoi anh công khai nói về cuộc sống tình cảm của mình.