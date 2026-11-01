Bạn trai phản ứng khi Hoa hậu Ý Nhi làm cô dâu

Hoa hậu Ý Nhi là người đẹp đăng quang Miss World Vietnam 2023, từng nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng sau khi giành danh hiệu cao nhất tại cuộc thi. Bên cạnh hành trình hoạt động nghệ thuật và những dấu mốc trong sự nghiệp, chuyện tình cảm lâu năm của nàng hậu với bạn trai Anh Kiệt cũng luôn nhận được sự chú ý từ khán giả.

Mới đây, Ý Nhi thu hút sự quan tâm khi chia sẻ loạt hình ảnh diện váy cưới, hóa thân thành cô dâu trên trang cá nhân. Trong thiết kế váy cưới bồng bềnh, người đẹp sinh năm 2002 khoe nhan sắc lộng lẫy, quyến rũ và cuốn hút.

Hoa hậu Ý Nhi đăng ảnh mặc váy cưới.

Diện mạo chỉn chu cùng thần thái rạng rỡ khiến Ý Nhi nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ. Kèm theo hình ảnh, nàng hậu hào hứng viết: "Hôm nay em hóa thân thành cô dâu nhé".

Khoảnh khắc Ý Nhi diện váy cưới nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận. Nhiều khán giả bày tỏ sự yêu thích trước hình ảnh mới của nàng hậu, đồng thời gửi lời chúc phúc và mong cô sớm có tin vui trong chuyện tình cảm. Dù đây chỉ là hình ảnh được Ý Nhi thực hiện trong một dự án thời trang, diện mạo cô dâu của nàng hậu vẫn khiến không ít người liên tưởng đến ngày trọng đại ngoài đời thực.

Đáng chú ý, bạn trai Anh Kiệt cũng có động thái gây chú ý trước hình ảnh này. Cụ thể, anh đã "thả tim" dưới bài đăng của Ý Nhi, thể hiện sự yêu thích dành cho khoảnh khắc bạn gái hóa thân thành cô dâu. Phản ứng tuy đơn giản nhưng nhanh chóng được khán giả chú ý. Nhiều người thích thú trước sự tương tác của cặp đôi, đồng thời bày tỏ mong muốn cả hai sẽ sớm có một cái kết đẹp sau nhiều năm gắn bó.

Theo những chia sẻ trước đó, Ý Nhi dự kiến trở về Việt Nam vào tháng 11, sau khi hoàn thành ba năm du học tại Úc. Thông tin này khiến người hâm mộ mong chờ những hoạt động và kế hoạch tiếp theo của Ý Nhi trong thời gian tới. Bên cạnh sự trở lại với các dự án nghệ thuật, chuyện tình cảm của cô và bạn trai cũng là điều được nhiều người quan tâm.

Hoa hậu Ý Nhi có chuyện tình được nhiều người yêu thích.

Ý Nhi và Anh Kiệt có mối quan hệ kéo dài nhiều năm. Cả hai quen biết nhau từ thời còn học phổ thông và duy trì tình cảm ngay cả sau khi Ý Nhi đăng quang hoa hậu. Thời điểm đó, nàng hậu từng công khai chuyện tình cảm với công chúng, nhận được nhiều sự chú ý bởi quyết định không giấu kín mối quan hệ cá nhân.

Đặc biệt, trong giai đoạn Ý Nhi đối diện với những ý kiến trái chiều sau đăng quang, Anh Kiệt được cho là vẫn âm thầm đồng hành bên bạn gái. Anh trở thành nguồn động viên và chỗ dựa tinh thần, góp phần giúp nàng hậu vượt qua khoảng thời gian nhiều áp lực. Việc cả hai tiếp tục duy trì tình cảm trong suốt những năm qua cũng nhận được sự ủng hộ từ một bộ phận khán giả.

Đăng quang Miss World Vietnam 2023, Ý Nhi từng có khoảng thời gian trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông và công chúng. Tuy nhiên, không lâu sau khi giành vương miện, người đẹp vướng phải nhiều tranh cãi liên quan đến những phát ngôn trong các cuộc phỏng vấn. Những ý kiến trái chiều khiến hình ảnh của nàng hậu chịu không ít áp lực, đồng thời đặt cô trước thử thách lớn trong nhiệm kỳ.

Sau khoảng thời gian đối diện với làn sóng tranh luận, Ý Nhi quyết định sang Úc du học. Dù vẫn đang trong nhiệm kỳ hoa hậu, cô thường xuyên di chuyển giữa Việt Nam và Úc để cân bằng việc học tập với các hoạt động liên quan đến danh hiệu. Quyết định này cũng đánh dấu một giai đoạn mới trong hành trình trưởng thành của người đẹp sinh năm 2002.

Năm 2025, Ý Nhi đại diện Việt Nam tham dự Miss World. Tại đấu trường nhan sắc quốc tế, nàng hậu đã nỗ lực thể hiện bản thân và lọt vào Top 40 chung cuộc. Đây được xem là một dấu mốc đáng chú ý trong hành trình của Ý Nhi, đồng thời giúp cô có thêm cơ hội tích lũy kinh nghiệm, trau dồi bản lĩnh sau những biến cố đầu nhiệm kỳ.

Hoa hậu Ý Nhi nhận được tình cảm của nhiều khán giả sau 3 năm đăng quang Miss World Vietnam.

Ý Nhi ngày càng mặn mà, trưởng thành.

Ở thời điểm hiện tại, Ý Nhi dần nhận được nhiều thiện cảm hơn từ khán giả. Không ít ý kiến nhận xét nhan sắc của cô ngày càng mặn mà, phong thái trưởng thành và chín chắn hơn. Những thay đổi trong cách xuất hiện cũng như hành trình học tập, hoạt động quốc tế giúp nàng hậu có thêm cơ hội xây dựng hình ảnh tích cực.