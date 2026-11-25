Lệ Quyên là một trong những giọng ca nổi bật của làng nhạc Việt, được khán giả yêu mến qua nhiều bản tình ca đình đám. Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật bền bỉ, chuyện tình cảm của nữ ca sĩ với bạn trai kém 11 tuổi Lâm Bảo Châu cũng nhận được nhiều sự quan tâm.

Mới đây, Lâm Bảo Châu thu hút chú ý khi chia sẻ một đoạn clip đặc biệt ghi lại khoảnh khắc vui vẻ bên Lệ Quyên trong chuyến đi nước ngoài. Không phải những hình ảnh tình tứ hay lời nhắn nhủ ngọt ngào, đoạn video lại khiến người xem thích thú bởi màn tương tác hài hước, đầy ăn ý của cặp đôi.

Lâm Bảo Châu đăng clip đời thường hài hước, gần gũi bên Lệ Quyên.

Theo đó, Lệ Quyên đã dùng điện thoại để chụp lại những khoảnh khắc được cho là "dìm hàng" bạn trai. Nữ ca sĩ cố tình ghi lại những góc máy có phần hớ hênh, biểu cảm tự nhiên hay những giây phút Lâm Bảo Châu không chú ý đến ống kính. Tuy nhiên, kết quả nhận được lại hoàn toàn trái ngược với dự tính ban đầu.

Thay vì những bức ảnh "dìm hàng" như mong muốn của người chụp, loạt khoảnh khắc của Lâm Bảo Châu lại có chất lượng chẳng khác nào ảnh thời trang. Từ góc nghiêng, thần thái đến vóc dáng, bạn trai Lệ Quyên vẫn toát lên vẻ ngoài điển trai, cuốn hút. Những khung hình mang màu sắc điện ảnh khiến chính ý đồ chụp ảnh hài hước của nữ ca sĩ trở nên bất thành.

Lệ Quyên cố tình chụp ảnh "dìm hàng" bạn trai nhưng thành quả lại lung linh như ảnh nghệ thuật.

Đây cũng là một dạng trào lưu đang được nhiều người yêu thích trên mạng xã hội. Người tham gia cố tình chụp những góc ảnh không thuận lợi của đối phương, kỳ vọng tạo ra những khoảnh khắc dìm hàng nhưng cuối cùng lại nhận về loạt hình đẹp ngoài mong đợi. Trong trường hợp của Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu, màn tương tác càng trở nên thú vị bởi sự đối lập giữa ý đồ của người chụp và thành phẩm.

Đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Nhiều người thích thú trước cách cả hai thoải mái trêu đùa, thể hiện sự gần gũi khi ở bên nhau. Không cần những cử chỉ quá phô trương, khoảnh khắc đời thường này vẫn cho thấy sự thân thiết và vui vẻ trong mối quan hệ của cặp đôi. Một số ý kiến cũng dành lời khen cho ngoại hình của Lâm Bảo Châu, cho rằng dù bị bạn gái cố tình chụp ở những góc khó đỡ, anh vẫn giữ được thần thái nổi bật.

Sau nhiều năm đồng hành, Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu vẫn thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc bên nhau trong các chuyến du lịch, hoạt động thường ngày. Sự thoải mái khi xuất hiện cùng đối phương giúp cả hai nhận được sự quan tâm của công chúng.

Khoảnh khắc đời thường của Lệ quyên và Lâm Bảo Châu khiến nhiều khán giả thích thú.

Chuyện tình cảm của Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu từng trở thành chủ đề bàn luận bởi khoảng cách tuổi tác 11 năm. Tuy nhiên, thay vì quá bận tâm đến những ý kiến trái chiều, cả hai lựa chọn thể hiện tình cảm bằng sự đồng hành trong cuộc sống. Lâm Bảo Châu thường xuyên có mặt trong những dịp quan trọng, đồng hành cùng Lê Quyên ở một số hoạt động công việc lẫn đời thường. Trong khi đó, nữ ca sĩ cũng không ngần ngại chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào bên bạn trai.

Lệ Quyên đang có cuộc sống viên mãn. Cô duy trì phong cách thời trang trẻ trung, chăm chút ngoại hình và thường xuyên tận hưởng những chuyến đi cùng người thân, bạn bè. Trên mạng xã hội, Lệ Quyên cũng thoải mái chia sẻ hình ảnh cuộc sống cá nhân, từ những phút giây nghỉ ngơi đến các hoạt động thường nhật.

Không chỉ được chú ý về chuyện tình cảm, sự nghiệp của Lệ Quyên vẫn duy trì sức hút đáng kể. Nữ ca sĩ tiếp tục xuất hiện tại các chương trình âm nhạc, liveshow và những sự kiện giải trí, đồng thời giữ được lượng khán giả trung thành sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Những ca khúc gắn liền với tên tuổi cô vẫn được công chúng yêu thích, góp phần khẳng định vị trí riêng trong làng nhạc Việt.

Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu hạnh phúc suốt nhiều năm qua.

Lệ Quyên đang tận hưởng một giai đoạn nhiều niềm vui khi cả công việc lẫn cuộc sống cá nhân đều có những dấu ấn tích cực. Những khoảnh khắc giản dị bên Lâm Bảo Châu, như đoạn clip chụp ảnh dìm hàng mới đây, cũng phần nào cho thấy sự vui vẻ và gắn bó của cả hai. Với khán giả yêu mến nữ ca sĩ, đây là hình ảnh đời thường gần gũi, đáng yêu bên cạnh một Lệ Quyên thường xuyên tỏa sáng trên sân khấu.