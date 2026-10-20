Bạn trai kém 11 tuổi công khai điều đặc biệt cho Lệ Quyên

Lệ Quyên là một trong những nữ ca sĩ nổi bật của làng nhạc Việt, ghi dấu ấn với giọng hát giàu cảm xúc qua loạt ca khúc bolero, nhạc xưa và tình ca. Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật bền bỉ, chuyện tình cảm giữa cô và bạn trai kém 11 tuổi Lâm Bảo Châu cũng nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Mới đây, Lệ Quyên biểu diễn tại một phòng trà, gây ấn tượng với hình ảnh sang trọng cùng giọng hát đầy cảm xúc vốn làm nên thương hiệu. Trong không gian âm nhạc gần gũi, nữ ca sĩ tiếp tục chinh phục người nghe bằng phong cách trình diễn giàu cảm xúc và khả năng làm chủ sân khấu.

Lâm Bảo Châu ủng hộ Lệ Quyên trong đêm nhạc gần đây.

Đặc biệt, đêm nhạc còn có sự góp mặt của Lâm Bảo Châu ở hàng ghế khán giả. Nam diễn viên theo dõi bạn gái biểu diễn, thể hiện sự quan tâm dành cho Lệ Quyên. Chia sẻ về khoảnh khắc này, Lâm Bảo Châu công khai bày tỏ đầy hài hước: "Gần 2 tháng rồi, fan cứng mới đi nghe Lệ Quyên hát".

Dòng trạng thái dí dỏm của nam diễn viên nhanh chóng thu hút sự chú ý. Thay vì xuất hiện bên cạnh bạn gái trên sân khấu hay tại những sự kiện giải trí, lần này Lâm Bảo Châu dành thời gian ngồi dưới hàng ghế khán giả để thưởng thức giọng hát của Lệ Quyên. Sự hiện diện của anh cũng cho thấy cả hai vẫn dành sự quan tâm cho nhau giữa lịch trình công việc bận rộn.

Trước đó, Lệ Quyên có chuyến lưu diễn kéo dài khoảng một tháng tại châu Âu. Tuy nhiên, trong hành trình lần này, Lâm Bảo Châu không đồng hành cùng bạn gái do có lịch trình riêng. Sau khi trở về Việt Nam, nữ ca sĩ nhanh chóng quay lại với các hoạt động nghệ thuật, liên tục tham gia biểu diễn tại nhiều chương trình.

Việc Lâm Bảo Châu xuất hiện tại đêm nhạc của bạn gái sau khoảng thời gian không có dịp trực tiếp thưởng thức cô biểu diễn khiến khoảnh khắc này càng được chú ý. Dù mỗi người có lịch trình riêng, cả hai vẫn duy trì sự gắn bó và dành thời gian cho đối phương.

Lâm Bảo Châu luôn ủng hộ Lệ Quyên trong hoạt động nghệ thuật.

Trong nhiều năm qua, Lệ Quyên nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả nhờ hoạt động nghệ thuật bền bỉ. Bên cạnh đó, cô còn có Lâm Bảo Châu đồng hành trong cuộc sống. Sự quan tâm của nam diễn viên được thể hiện qua những lần xuất hiện bên bạn gái, cùng nhau tham gia các sự kiện và chia sẻ những khoảnh khắc đời thường.

Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu trở thành một trong những cặp đôi nhận được nhiều sự chú ý của showbiz Việt. Dù từng đối mặt với những ý kiến trái chiều vì khoảng cách tuổi tác, cả hai vẫn duy trì mối quan hệ và thường xuyên thể hiện tình cảm dành cho nhau.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Lệ Quyên vẫn duy trì sức hút và thường xuyên xuất hiện tại các chương trình âm nhạc, phòng trà cũng như những đêm diễn dành cho khán giả yêu nhạc trữ tình. Cô cũng tích cực chia sẻ hình ảnh công việc và cuộc sống cá nhân trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

Ở tuổi ngoài 40, nữ ca sĩ gây chú ý với phong cách thời trang sang trọng, thường lựa chọn những thiết kế tôn vóc dáng khi xuất hiện trước công chúng. Trên trang cá nhân, cô nhiều lần chia sẻ hình ảnh tập luyện, chăm sóc bản thân và tận hưởng những khoảnh khắc trong cuộc sống. Bên cạnh lịch trình biểu diễn, Lệ Quyên vẫn dành thời gian cho các hoạt động cá nhân, đồng thời duy trì phong cách sống năng động.