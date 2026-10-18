Bạn trai hứa cho tôi đứng tên nhà 4 tỷ nếu góp 400 triệu, nhưng điều kiện còn lại mới khiến tôi băn khoăn

Tôi 27 tuổi, quê Vĩnh Phúc, hiện làm nhân viên văn phòng tại Hà Nội. Bạn trai tôi, Minh, 29 tuổi, quê Hải Phòng, là kỹ sư công nghệ thông tin. Chúng tôi yêu nhau gần 3 năm, đã ra mắt hai bên gia đình và dự định tuần sau sẽ đăng ký kết hôn.

Thu nhập của tôi hơn 16 triệu đồng mỗi tháng. Sau nhiều năm đi làm, sống tiết kiệm và hạn chế mua sắm, tôi dành dụm được 400 triệu đồng. Minh có mức lương cứng khoảng 34 triệu đồng, cộng thêm các dự án bên ngoài nên thu nhập mỗi tháng dao động từ 45 đến 60 triệu đồng.

Trước khi yêu tôi, Minh đã mua một căn nhà trong ngõ trị giá khoảng 4 tỷ đồng. Căn nhà đứng tên một mình anh. Tôi biết rõ đây là tài sản anh tích lũy trước hôn nhân nên chưa bao giờ đòi hỏi phải có tên mình trên giấy tờ. Thậm chí, khi hai đứa bàn chuyện cưới xin, tôi còn nghĩ cứ sống với nhau tử tế, cùng vun vén rồi tài sản chung sẽ dần hình thành.

Tối hôm ấy, khi chúng tôi đang xem lại những khoản cần chi cho đám cưới, Minh bất ngờ đề nghị ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc về tài chính. Anh bảo không muốn sau khi kết hôn mới nảy sinh tranh cãi vì tiền bạc, nên muốn hai đứa thống nhất rõ ràng ngay từ đầu. Tôi đồng ý, bởi bản thân cũng nghĩ đây là việc cần thiết.

Nhưng rồi anh nói: “Anh có hai phương án, em cứ suy nghĩ rồi chọn cái nào em thấy phù hợp”.

Ảnh minh họa.

Phương án thứ nhất là tôi đưa toàn bộ 400 triệu đồng tiền tiết kiệm vào quỹ chung của hai vợ chồng. Khoản tiền ấy sẽ được sử dụng cho cuộc sống gia đình, từ sinh hoạt, sửa sang nhà cửa đến những khoản phát sinh sau này. Đổi lại, Minh sẽ làm thủ tục để tôi đứng tên chung căn nhà trị giá 4 tỷ đồng.

Anh giải thích rằng nếu tôi đã đưa tài sản riêng vào cuộc sống chung thì anh cũng sẵn sàng biến căn nhà của mình thành tài sản chung. Theo anh, như vậy cả hai đều có sự đóng góp và cùng có quyền sở hữu một tài sản lớn.

Tôi còn chưa kịp trả lời, Minh đã nói tiếp về phương án thứ hai. Nếu tôi muốn giữ nguyên 400 triệu đồng làm tài sản riêng, anh hoàn toàn tôn trọng. Tôi có thể gửi tiết kiệm hoặc sử dụng số tiền đó theo ý mình, anh không can thiệp. Tuy nhiên, căn nhà hiện tại vẫn đứng tên anh. Khi hai vợ chồng có đủ hai con và cuộc sống gia đình ổn định, anh mới tính đến việc bổ sung tên tôi vào giấy tờ sở hữu.

Nghe đến đây, tôi sững người. Tôi hỏi tại sao việc tôi giữ tiền riêng lại liên quan đến chuyện bao giờ được đứng tên căn nhà. Minh lập tức giải thích rằng anh không ép buộc, cũng không coi đó là điều kiện để kết hôn. Anh chỉ muốn nếu hai người cùng góp tài sản thì quyền sở hữu nên được điều chỉnh tương ứng; còn nếu mỗi người vẫn giữ tài sản riêng, căn nhà anh mua trước hôn nhân tiếp tục là tài sản của anh cũng hợp lý.

Tôi hiểu lập luận ấy không hoàn toàn vô lý. Nếu đặt mình vào vị trí của Minh, tôi cũng sẽ muốn bảo vệ thành quả lao động mà mình mất nhiều năm mới có được. Nhưng điều khiến tôi khó chịu là mốc thời gian anh đưa ra cho phương án thứ hai: phải có đủ hai con mới tính chuyện đứng tên chung.

Tôi hỏi: “Nếu sau này chúng ta chỉ có một con thì sao? Nếu vì lý do nào đó không thể có đủ hai con thì em sẽ không bao giờ được đứng tên căn nhà này à?”.

Minh im lặng vài giây rồi nói anh chỉ muốn hai đứa có thời gian xây dựng gia đình, cùng trải qua những năm đầu hôn nhân trước khi thay đổi quyền sở hữu tài sản. Anh cho rằng đến khi đã có con, cuộc sống ổn định, việc đứng tên chung sẽ có ý nghĩa hơn.

Tôi không biết nên trả lời thế nào. Tôi không cưới Minh vì căn nhà 4 tỷ đồng, càng không nghĩ kết hôn đồng nghĩa với việc mình đương nhiên được sở hữu một nửa tài sản anh có trước đó. Nhưng 400 triệu đồng cũng là số tiền tôi tích cóp bằng nhiều năm đi làm, là khoản dự phòng để tôi có thể tự đứng vững nếu cuộc sống xảy ra biến cố.

Tôi nhìn Minh và nói: “Em không cần anh chứng minh tình yêu bằng cách cho em nhà. Nhưng em cũng không muốn trước ngày cưới lại phải chứng minh mình nghiêm túc với cuộc hôn nhân này bằng toàn bộ số tiền em đã dành dụm”.

Anh có vẻ bất ngờ, sau đó nói tôi đang hiểu sai ý mình. Anh chỉ muốn minh bạch tài chính để sau này không ai cảm thấy bị thiệt thòi. Anh còn hỏi nếu đổi lại là tôi có một căn nhà mua trước hôn nhân, liệu tôi có dễ dàng đưa tài sản ấy vào sở hữu chung hay không.

Câu hỏi đó khiến tôi không thể phản bác ngay. Tôi biết anh có lý do để cân nhắc, nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao việc bảo vệ tài sản riêng lại phải gắn với một lời hứa mơ hồ về tương lai, khi nào có đủ hai con mới tính tiếp. Tôi càng không muốn sau này mỗi lần nhìn căn nhà mình đang sống, trong lòng lại xuất hiện suy nghĩ rằng mình từng phải đưa toàn bộ tiền tiết kiệm để đổi lấy một cái tên trên giấy tờ.

Đêm ấy, tôi gần như không ngủ được. Một tuần nữa chúng tôi sẽ đăng ký kết hôn, hai bên gia đình đều đã chuẩn bị cho ngày vui. Nếu bây giờ tôi đề nghị hoãn lại để nói chuyện cho rõ ràng, liệu mọi người có cho rằng tôi tính toán, thực dụng? Nhưng nếu cứ gật đầu vì sợ bị đánh giá, tôi lại lo mình đang bỏ qua một vấn đề quan trọng ngay trước khi bước vào hôn nhân.

Tôi vẫn yêu Minh và ghi nhận việc anh chủ động bàn bạc về tiền bạc trước ngày cưới. Tôi cũng hiểu rằng tài sản riêng cần được tôn trọng, còn tài sản chung nên được xác định rõ ràng. Điều tôi cần là một thỏa thuận khiến cả hai cảm thấy an tâm, chứ không phải một lựa chọn mà dù chọn cách nào, tôi cũng mang theo cảm giác mình đang phải đánh đổi điều gì đó.

Hiện tôi vẫn chưa trả lời Minh. Tôi muốn giữ 400 triệu đồng làm khoản dự phòng của riêng mình, nhưng cũng không muốn chuyện căn nhà trở thành một nút thắt âm ỉ trong cuộc hôn nhân tương lai. Tôi càng không muốn quyết định có con, sinh bao nhiêu con lại bị gắn với thời điểm thay đổi quyền sở hữu tài sản.

Nếu là tôi, mọi người sẽ chọn phương án đưa tiền tiết kiệm vào quỹ chung để cùng đứng tên căn nhà, hay giữ tiền riêng và chấp nhận chờ đợi? Và trước khi đăng ký kết hôn, tôi có nên đề nghị hai đứa làm rõ mọi thỏa thuận tài sản bằng văn bản để tránh những bất đồng về sau?

Phúc Nguyên (Hà Nội)