Bạn trai giàu có chưa bao giờ nhắc đến bố mẹ, tôi bí mật về quê anh rồi chết lặng

Cho đến ngày bí mật tìm về quê bạn trai, Huyền mới hiểu vì sao người đàn ông thành đạt ấy luôn né tránh mỗi khi cô nhắc đến gia đình anh.

Người đàn ông thành đạt biết cách chinh phục

Huyền gặp Hùng trong một buổi tụ tập bạn bè. Anh xuất hiện với bộ vest vừa vặn, chiếc đồng hồ đắt tiền và phong thái tự tin của một người đã quen với thành công.

Ngay từ lần đầu gặp mặt, Hùng đã dành cho Huyền sự quan tâm đặc biệt. Tuy nhiên, cô không dễ dàng rung động trước vẻ ngoài hào nhoáng ấy. Chỉ sau nhiều lần trò chuyện, Huyền mới thực sự có cảm tình với anh.

Hùng kể mình từng trải qua những năm tháng khó khăn, phải tự xoay xở mọi thứ để có được vị trí hiện tại. Anh không khoe khoang tài sản, cũng chẳng dùng tiền bạc để gây ấn tượng với người khác. Điều khiến Huyền xiêu lòng là sự tinh tế hiếm có của anh.

Cô chỉ vô tình nhắc đến một món đồ cần mua, vài hôm sau Hùng đã tìm được sản phẩm phù hợp. Những ngày Huyền mệt mỏi vì công việc, anh luôn biết cách khiến cô vui vẻ trở lại. Thậm chí, anh còn nhớ cả những thói quen nhỏ mà chính cô đôi khi cũng quên mất.

Dần dần, Huyền cảm thấy mình đã tìm được người đàn ông có thể dựa vào cả đời.

Bạn trai hoàn hảo nhưng có một bí mật không thể chạm tới

Sau khi chính thức yêu nhau, Hùng thường xuyên đến nhà Huyền ăn cơm. Anh không bao giờ mang những món quà đắt đỏ đến lấy lòng bố mẹ cô mà luôn quan sát xem gia đình đang cần gì.

Có lần, thấy chiếc quạt cũ trong nhà phát ra tiếng kêu khó chịu, anh âm thầm mua một chiếc mới. Khi biết bố Huyền bị đau lưng, anh tìm mua chiếc ghế có tựa phù hợp để ông ngồi thoải mái hơn.

Những việc nhỏ ấy khiến bố mẹ Huyền ngày càng quý mến chàng trai chu đáo. Mẹ cô thậm chí còn bóng gió hỏi bao giờ hai người tính chuyện cưới xin. Thế nhưng, mỗi khi Huyền đề cập đến gia đình Hùng, anh lại tìm cách chuyển chủ đề.

"Bố mẹ anh vẫn ở quê à? Bao giờ anh đưa em về thăm hai bác nhé".

Hùng thoáng khựng lại, sau đó mỉm cười gượng gạo: "Để sau này em ạ. Công việc của anh đang bận, đợi ổn định hơn rồi anh đưa em về".

Lần đầu, Huyền không để tâm. Lần thứ hai, thứ ba, cô bắt đầu cảm thấy bất an. Một người đàn ông sẵn sàng đưa cô bước vào mọi khía cạnh cuộc sống, từ công việc đến các mối quan hệ bạn bè, tại sao lại đóng chặt cánh cửa duy nhất dẫn đến gia đình mình?

Huyền từng nghĩ Hùng có thể đã kết hôn hoặc có một bí mật nào đó không muốn cô biết. Càng nghĩ, cô càng không thể yên lòng.

Huyền không đủ can đảm bước vào. Cô đứng ngoài cổng rất lâu, nghe hai người nhắc đến con trai bằng giọng đầy tự hào. Ảnh minh họa

Chuyến về quê bất ngờ khiến Huyền chết lặng

Một lần gặp nhóm bạn thân của Hùng, Huyền khéo léo hỏi thăm địa chỉ quê anh. Sau vài lần dò hỏi, cô cũng có được thông tin cần thiết. Cuối tuần, lấy lý do đi công việc riêng, Huyền một mình bắt xe về làng của Hùng.

Ngôi làng nhỏ nằm cách xa thành phố, khác hẳn thế giới sang trọng mà cô vẫn hình dung về gia đình bạn trai. Những con đường hẹp, những ngôi nhà cũ kỹ và nhịp sống chậm rãi khiến cô có cảm giác mình đang bước vào một cuộc đời hoàn toàn khác của Hùng.

Khi hỏi thăm người dân về anh, Huyền bất ngờ nhận được những ánh mắt khó hiểu.

"Cô là bạn của thằng Hùng à?"

Một người phụ nữ bán hàng nhìn cô hồi lâu rồi thở dài: "Thằng bé giỏi giang, nhưng số nó cũng khổ. Bố mẹ nó tàn tật, ngày trước làm lụng vất vả lắm mới nuôi được con ăn học".

Huyền sững người. Theo lời người phụ nữ, cả bố lẫn mẹ Hùng đều bị khuyết tật vận động. Cuộc sống của họ từng vô cùng chật vật. Có những năm, người mẹ phải làm đủ việc lặt vặt, còn người bố dù đi lại khó khăn vẫn cố gắng làm những công việc phù hợp để kiếm tiền cho con đến trường.

Hùng là niềm hy vọng lớn nhất của họ. Sau khi tốt nghiệp đại học, Hùng lên thành phố lập nghiệp. Anh làm việc không ngừng nghỉ, từng bước xây dựng sự nghiệp và có được cuộc sống sung túc như hiện tại.

Nhưng thành công ấy cũng mang theo một vết thương mà Huyền chưa từng biết đến.

Người phụ nữ kể rằng, khi Hùng mới đi làm được vài năm, anh từng đưa bạn gái về quê. Cô gái ấy ban đầu rất yêu anh, nhưng sau khi tận mắt chứng kiến hoàn cảnh của bố mẹ Hùng, cô đã chủ động chia tay.

Người ta đồn rằng cô gái không muốn kết hôn với một người đàn ông mà tương lai có thể phải gánh vác việc chăm sóc hai người khuyết tật. Từ đó, Hùng không còn đưa bạn gái về nhà.

"Bố mẹ nó thương con lắm, chẳng bao giờ muốn trở thành gánh nặng. Nhưng thằng bé cứ nghĩ mình phải giấu hoàn cảnh gia đình thì người ta mới ở lại với nó", người phụ nữ nói.

Huyền đứng lặng giữa con đường làng. Những nghi ngờ về một bí mật đáng sợ trong quá khứ của Hùng bỗng trở nên nhỏ bé trước sự thật ấy.

Biết sự thật, Huyền lại đối diện với nỗi sợ của chính mình

Theo địa chỉ được chỉ dẫn, Huyền tìm đến ngôi nhà nơi bố mẹ Hùng sinh sống. Cánh cổng cũ khép hờ. Bên trong, một người đàn ông ngồi trên chiếc ghế thấp, đôi chân khó cử động. Người phụ nữ bên cạnh đang cẩn thận giúp ông chỉnh lại tư thế.

Huyền không đủ can đảm bước vào. Cô đứng ngoài cổng rất lâu, nghe hai người nhắc đến con trai bằng giọng đầy tự hào. Họ kể Hùng làm việc vất vả thế nào, gửi tiền về ra sao, rồi lại lo lắng rằng con mình quá bận rộn, chẳng có thời gian nghỉ ngơi.

Không một lời trách móc, không một câu than thân.

Huyền cay mắt. Cô chợt nhớ những lần Hùng kiên nhẫn chăm sóc bố mẹ mình, nhớ cách anh luôn hỏi han sức khỏe của cha cô, nhớ cả sự ngập ngừng mỗi khi cô nhắc đến chuyện kết hôn.

Hóa ra, người đàn ông tưởng như có tất cả ấy lại luôn sống trong nỗi sợ bị bỏ rơi vì hoàn cảnh gia đình. Nhưng khi trở về thành phố, Huyền vẫn không thể ngừng suy nghĩ.

Cô là con gái duy nhất trong nhà. Bố mẹ cô đã lớn tuổi, sức khỏe không còn như trước. Nếu kết hôn với Hùng, liệu cô có đủ khả năng cùng anh chăm sóc cả hai bên gia đình? Nếu bố mẹ Hùng cần người hỗ trợ thường xuyên, cô có thể cân bằng trách nhiệm ấy với công việc và cuộc sống riêng hay không?

Huyền không xấu hổ vì những băn khoăn đó. Cô hiểu lòng thương cảm không đồng nghĩa với việc đã sẵn sàng gánh vác mọi trách nhiệm trong nhiều năm tới. Nhưng điều khiến cô day dứt nhất là Hùng chưa từng cho cô cơ hội cùng anh đối diện với sự thật.

Tối hôm ấy, Hùng vẫn đến đón cô như thường lệ. Anh mỉm cười, hỏi cô muốn ăn gì, rồi vô tư kể về một dự án mới. Nhìn người đàn ông trước mặt, Huyền bỗng không biết nên bắt đầu từ đâu.

Cô muốn nói rằng mình đã về quê anh. Muốn nói rằng cô biết hết mọi chuyện. Nhưng cô cũng sợ nếu nói ra, Hùng sẽ nghĩ cô đang thương hại anh, hoặc tệ hơn, anh sẽ hiểu rằng cô đang chuẩn bị rời đi.

Cuối cùng, Huyền chỉ hỏi một câu: "Nếu một ngày em biết tất cả những điều anh đang giấu, anh có tin em đủ trưởng thành để tự quyết định mình có thể đi cùng anh hay không?"

Nụ cười trên môi Hùng lập tức biến mất. Anh nhìn cô hồi lâu, bàn tay đang cầm chìa khóa xe siết chặt.

"Em đã biết chuyện gì rồi?"

Huyền không trả lời ngay, cô nhìn thẳng vào mắt anh, chờ đợi. Lần đầu tiên kể từ khi yêu nhau, Hùng không thể dùng một lời nói dối vô hại để chuyển sang chủ đề khác.

Và Huyền hiểu rằng, trước khi quyết định có bước tiếp cùng người đàn ông này hay không, cả hai cần một cuộc trò chuyện thành thật hơn bất cứ món quà hay lời hứa nào.

Bởi tình yêu có thể bắt đầu từ sự rung động, nhưng muốn đi đến hôn nhân, đôi khi điều quan trọng nhất không phải là người kia giàu có đến đâu, mà là họ có đủ tin tưởng để cùng mình đối diện với những phần khó khăn nhất của cuộc đời hay không.