Hoa hậu Ý Nhi là người đẹp nhận được nhiều sự quan tâm kể từ khi đăng quang Miss World Vietnam 2023. Sau khoảng thời gian du học tại Úc và đại diện Việt Nam tham gia Miss World 2025, nàng hậu đã chính thức trở về quê nhà, khép lại hành trình 3 năm học tập ở nước ngoài.

Mới đây, Ý Nhi chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ tại sân bay khi trở về Việt Nam. Đón nàng hậu có bố và bạn trai là anh Kiệt. Sự xuất hiện của những người thân thiết trong thời khắc Ý Nhi trở về khiến cuộc hội ngộ thêm ý nghĩa. Đặc biệt, hình ảnh bạn trai có mặt tại sân bay để chào đón cô nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả.

Bạn trai đón Hao hậu Ý Nhi.

Sau 3 năm học tập và sinh sống tại Úc, Ý Nhi chính thức trở về Việt Nam. Trong khoảng thời gian xa nhà, nàng hậu vừa theo đuổi việc học, vừa duy trì các hoạt động liên quan đến nghệ thuật và sắc đẹp. Vì vậy, khoảnh khắc cô được gia đình và bạn trai ra đón nhận về nhiều sự quan tâm. Không ít khán giả bày tỏ sự vui mừng khi Ý Nhi đoàn tụ với những người thân yêu sau thời gian dài xa cách.

Bên cạnh đó, sự trở về của Ý Nhi cũng khiến công chúng tò mò về những dự định tiếp theo của cô. Nhiều người mong chờ nàng hậu sẽ tiếp tục hoạt động nghệ thuật, tham gia các dự án cộng đồng và có thêm những dấu ấn mới sau quãng thời gian tập trung cho việc học tập ở nước ngoài.

Ý Nhi đăng quang Miss World Vietnam 2023. Sau vài tháng đăng quang, người đẹp lên đường sang Úc du học, bắt đầu hành trình vừa học tập vừa chuẩn bị cho những cột mốc quan trọng trong sự nghiệp. Việc sinh sống ở nước ngoài cũng giúp cô có thêm thời gian trải nghiệm môi trường mới, trau dồi kiến thức và hoàn thiện bản thân.

Năm 2025, Ý Nhi chính thức tham gia Miss World với sự chuẩn bị trong nhiều tháng. Tại cuộc thi, cô trải qua các phần thi quan trọng, giới thiệu hình ảnh người phụ nữ Việt Nam đến bạn bè quốc tế và thực hiện những hoạt động thuộc khuôn khổ cuộc thi. Chung cuộc, đại diện Việt Nam dừng chân ở Top 40. Dù chưa thể tiến sâu hơn, kết quả này vẫn đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trong hành trình đương nhiệm của nàng hậu.

Trong suốt thời gian hoạt động, chuyện tình cảm của Ý Nhi và bạn trai Anh Kiệt cũng nhận được sự quan tâm. Cả hai từng có khoảng thời gian gắn bó trước khi cô đăng quang hoa hậu. Dù Ý Nhi sang Úc học tập và có lịch trình tham gia các hoạt động quốc tế, mối quan hệ của họ vẫn được khán giả chú ý.

Việc Anh Kiệt cùng bố có mặt tại sân bay đón Ý Nhi lần này tiếp tục khiến nhiều người dành sự quan tâm cho cặp đôi. Sau ba năm với nhiều trải nghiệm và dấu mốc đáng nhớ, nàng hậu đã trở về Việt Nam, mở ra chặng đường mới trong cuộc sống và sự nghiệp. Khán giả đang chờ đợi những hoạt động tiếp theo của Ý Nhi cũng như những dấu ấn mà cô sẽ tạo dựng trong thời gian tới.