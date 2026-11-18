Chiều 18/11, phái đoàn Ủy ban Tự do tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF) do Phó Chủ tịch USCIRF Cecilia Diane Noland - Heil làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Dân tộc và Tôn giáo). Cùng đi có đại diện Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội.

Trước khi diễn ra buổi làm việc của hai bên, thay mặt lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung đã tiếp xã giao phái đoàn. Cùng dự tiếp xã giao, có Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Hoài Bắc, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Nguyễn Tiến Trọng; Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Hoàng Thị Lề và Phó Chánh Văn phòng Bộ Nguyễn Tiến Thành.

Gửi lời chào mừng, lời chúc sức khỏe và chúc đoàn thành công trong chuyến công tác tại Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung cho biết, trong chuyến thăm Hoa Kỳ vừa qua, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Dân tộc và Tôn giáo do Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang làm Trưởng đoàn đã cung cấp cho phía USCIRF và các tổ chức, cơ quan liên quan những thông tin về tình hình tín ngưỡng, tôn giáo và quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo tại Việt Nam.

Hoan nghênh phái đoàn USCIRF đến làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung đề nghị phái đoàn trao đổi thẳng thắn cùng Ban Tôn giáo Chính phủ; chia sẻ kinh nghiệm trong bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Hoa Kỳ ngày càng phát triển ổn định, bền vững.

Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung tiếp xã giao bà Cecilia Diane Noland - Heil, Phó Chủ tịch USCIRF. Ảnh: Lê Anh Dũng

Sau buổi tiếp xã giao, ông Nguyễn Tiến Trọng, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ chủ trì buổi làm việc với phái đoàn USCIRF. Cùng dự có Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Hoàng Thị Lề, Phó Chánh Văn phòng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Tiến Thành cùng chuyên viên Ban Tôn giáo Chính phủ.

Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung tặng bà Cecilia Diane Noland - Heil bức tranh Quốc Tử Giám. Ảnh: Lê Anh Dũng

Tại buổi làm việc, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Nguyễn Tiến Trọng đã thông tin với phái đoàn USCIRF những thành tựu bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo tại Việt Nam; nội dung cơ bản và điểm mới của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2026; nội dung cơ bản của Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2026.

Ban Tôn giáo Chính phủ làm việc với USCIRF. Ảnh: Lê Anh Dũng

Theo ông Trọng, thể chế, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo của Việt Nam không ngừng được hoàn thiện, từ các quy định trong Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp năm 2013 đến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 và những nội dung được sửa đổi, bổ sung tại Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2026.

Đây là thành tựu quan trọng, thể hiện sự nhất quán trong chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân, tạo điều kiện để các tôn giáo phát triển.

Tính đến tháng 11/2026, cả nước có khoảng 28 triệu tín đồ (chiếm khoảng 28% dân số); trong đó, có khoảng 66.000 chức sắc, khoảng 120.000 chức việc, 30.000 cơ sở thờ tự tôn giáo.

Đánh giá cao sự chủ động cung cấp thông tin của Việt Nam, Phó Chủ tịch USCIRF, bà Cecilia Diane Noland - Heil đã nêu 5 vấn đề mà cá nhân bà cũng như USCIRF đang còn băn khoăn. Ảnh: Lê Anh Dũng

Nhà nước Việt Nam đã công nhận 44 tổ chức thuộc 16 tôn giáo. Cả nước hiện có trên 8.200 tổ chức tôn giáo trực thuộc và gần 6.000 nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung của công dân Việt Nam, trên 70 nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam.

Ông David Andre Anderson, Ủy viên USCIRF - thành viên phái đoàn tại buổi làm việc. Ảnh: Lê Anh Dũng

Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Nguyễn Tiến Trọng khẳng định, các quy định mới được ban hành trong Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2026 tạo cơ sở pháp lý thích ứng với sự phát triển của đời sống tín ngưỡng, tôn giáo và những yêu cầu mới của xã hội.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và sự xuất hiện của các phương thức sinh hoạt, truyền bá tôn giáo trên không gian mạng, việc hoàn thiện pháp luật góp phần điều chỉnh phù hợp các quan hệ xã hội mới, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân, đồng thời phòng ngừa hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật.

Ông đề nghị USCIRF đánh giá tình hình tự do tín ngưỡng, tôn giáo tại Việt Nam trên cơ sở thông tin chính xác, toàn diện, có kiểm chứng, phản ánh khách quan những thành tựu, tiến bộ trong hoàn thiện chính sách, pháp luật và thực tiễn bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân Việt Nam; đồng thời quan tâm làm rõ những thông tin, nhận định còn khác biệt trong các báo cáo của cơ quan, tổ chức Hoa Kỳ, nhất là các nội dung liên quan đến hoạt động của các tổ chức tôn giáo, sinh hoạt tôn giáo của đồng bào dân tộc thiểu số và việc thực thi pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương.

Ông Kurt James Werthmuller - chuyên viên USCIRF, thành viên phái đoàn trao đổi thông tin tại buổi làm việc. Ảnh: Lê Anh Dũng

Trao đổi thẳng thắn, cụ thể những vấn đề các thành viên phái đoàn USCIRF quan tâm, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Nguyễn Tiến Trọng đề nghị USCIRF tăng cường trao đổi, kiểm chứng thông tin về các vụ việc cụ thể liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo tại Việt Nam.

Về việc đánh giá, xếp loại Việt Nam trong báo cáo của USCIRF, đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ đề nghị Hoa Kỳ xem xét đầy đủ những thành tựu của Việt Nam trong bảo đảm tự do tín ngưỡng, tôn giáo; tăng cường tham vấn, trao đổi trực tiếp với các cơ quan chức năng Việt Nam trước khi đưa ra những nhận định, khuyến nghị liên quan, tránh những đánh giá thiếu khách quan, ảnh hưởng đến sự hiểu biết, tin cậy và quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Nguyễn Tiến Trọng đề nghị hai bên duy trì cơ chế trao đổi thường xuyên, thực chất giữa các cơ quan chức năng về những vấn đề cùng quan tâm. Ảnh: Lê Anh Dũng

Phái đoàn USCIRF ghi nhận những thành tựu của Việt Nam trong bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; đồng thời cam kết sẽ tiếp tục duy trì, mở rộng các kênh liên lạc để có những báo cáo khách quan, cụ thể hơn về tình hình tín ngưỡng, tôn giáo và tự do tín ngưỡng, tôn giáo tại Việt Nam.

Tại buổi làm việc, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Nguyễn Tiến Trọng nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng đối thoại, hợp tác quốc tế về quyền con người, trong đó có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng độc lập, chủ quyền và hệ thống pháp luật của mỗi nước.

Ông đề nghị phía USCIRF tiếp tục duy trì đối thoại cởi mở, thẳng thắn, xây dựng, tôn trọng những khác biệt về lịch sử, văn hóa, điều kiện kinh tế - xã hội và hệ thống pháp luật; tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước ngày càng phát triển ổn định, bền vững.

Sỹ Hào