Ban Tôn giáo Chính phủ khảo sát Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM - nơi tổ chức 2 sự kiện lớn của GHPGVN

Quang cảnh buổi làm việc ở Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM (Cơ sở II, xã Bình Lợi)

Cùng đi trong đoàn có ông Cát Ngọc Trình, Trưởng phòng Phật giáo - Ban Tôn giáo Chính phủ; ông Nguyễn Duy Tân, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo cùng đại diện các sở, ban, ngành TP.HCM.

Về phía Ban Tổ chức Đại hội X GHPGVN có Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Đại hội; Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng II Trung ương; Thượng tọa Thích Giác Dũng, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, cùng chư tôn đức Hội đồng Trị sự và Hội đồng Điều hành Học viện.

Hòa thượng Thích Huệ Thông phát biểu

Phát biểu mở đầu, Hòa thượng Thích Huệ Thông nhấn mạnh mục đích buổi làm việc nhằm rà soát, thống nhất và hoàn thiện các khâu chuẩn bị, bảo đảm Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X diễn ra trang nghiêm, thành tựu viên mãn.

Sau khi Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Ủy viên Thư ký Ban Tổ chức Đại hội báo cáo tiến độ chuẩn bị và chương trình chi tiết của Đại hội (từ ngày 5 đến 7-11), chư tôn đức cùng đại diện các cơ quan chức năng TP.HCM đã thảo luận sâu về công tác phối hợp liên ngành.

Các nội dung được rà soát toàn diện bao gồm: trang trí khánh tiết, treo băng-rôn, biểu ngữ; đảm bảo an ninh trật tự, nguồn điện, y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm; công tác lưu trú, đón tiếp khách mời; vận hành Trung tâm Báo chí; chuẩn bị văn kiện và công tác thi đua - khen thưởng,...

Thượng tọa Thích Minh Nhẫn báo cáo tiến độ chuẩn bị và chương trình chi tiết của Đại hội

Thay mặt đoàn công tác, bà Trần Thị Minh Nga chuyển lời thăm hỏi của Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung - Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành hướng dẫn, hỗ trợ GHPGVN tổ chức Đại hội X, nhiệm kỳ 2026-2031.

Bà Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ đánh giá cao tinh thần chủ động, chu đáo của GHPGVN trong công tác chuẩn bị. Bà cũng đề nghị các sở, ban, ngành TP.HCM tiếp tục sát cánh, hỗ trợ chặt chẽ với Ban Tổ chức Đại hội X GHPGVN để hoàn thiện những phần việc còn lại, góp phần vào thành công chung của sự kiện trọng đại này.

Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Trần Thị Minh Nga đánh giá cao tinh thần chủ động, chu đáo của GHPGVN trong công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội X GHPGVN và Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập GHPGVN

Sau buổi làm việc, phái đoàn đã đến khảo sát thực tế tại Đại giảng đường Minh Châu - Lễ đài chính của Đại hội X GHPGVN và Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập GHPGVN, nhằm kiểm tra các phương án kỹ thuật và hậu cần.

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ chính thức diễn ra trong các ngày 5, 6 và 7-11-2026 ở Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM với sự tham dự của 1.645 đại biểu chính thức. Về công tác tuyên truyền, ngày 29-10, Văn phòng Trung ương GHPGVN phát hành công văn gửi Ban Trị sự, các chùa, cơ sở tự viện ở các tỉnh, thành phố trên toàn quốc đề nghị treo băng-rôn, biểu ngữ chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 và Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập GHPGVN. Vào ngày 2-11 sắp tới, GHPGVN sẽ tổ chức họp báo chính thức tại thiền viện Quảng Đức (P.Xuân Hòa, TP.HCM) để cung cấp và công bố thông tin về nội dung, chương trình và các hoạt động bên lề của Đại hội đến các cơ quan thông tấn, báo chí.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Khảo sát thực tế tại Đại giảng đường Minh Châu - nơi diễn ra lễ đài chính của Đại hội, nhằm kiểm tra các phương án kỹ thuật và hậu cần