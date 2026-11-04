Ban Tổ chức V-League thăm hỏi, động viên ngoại binh David Fisher

Đại diện VPF thăm hỏi, động viên David Fisher.

Ngoại binh của CLB Bắc Ninh gặp chấn thương ở trận đấu Bắc Ninh FC thắng Hoàng Anh Gia Lai 1-0 trên sân nhà tại vòng 6 V.League 1 – 2026/27.

Hiện tại, chân sút người Anh có sức khỏe ổn định, vùng tổn thương đã được xử lý kỹ lưỡng và kết quả tái khám ban đầu cũng cho thấy tín hiệu tích cực.

Ông Võ Văn Hùng trao quà thăm hỏi theo chế độ được quy định, động viên David Fisher cố gắng phục hồi tốt và chúc anh mau chóng trở lại sân cỏ.