Ban Tổ chức Trung ương về nguồn tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào

Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương cùng lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang dâng hương tại Lán Nà Nưa. (Ảnh: ĐỨC THẮNG)

Tham gia cùng đoàn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Hoàng Trung Dũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Hầu A Lềnh, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang.

Cùng đi có lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị thuộc Ban Tổ chức Trung ương; lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lán Nà Nưa. (Ảnh: ĐỨC THẲNG)

Đoàn đã tới dâng hương tại lán Nà Nưa, Tượng đài Bác Hồ ở Tân Trào, Đình Tân Trào, Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối cách mạng.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc chỉnh lẵng hoa trước Tượng đài Bác Hồ ở Tân Trào. (Ảnh: ĐỨC THẲNG)

Đoàn công tác dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ ở Tân Trào. (Ảnh: ĐỨC THẲNG)

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại Tượng đài Bác Hồ ở Tân Trào. (Ảnh: ĐỨC THẲNG)

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối cách mạng, Đoàn công tác nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, giữ vững bản lĩnh chính trị, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng; tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Đồng thời, nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đoàn công tác tại Đình Tân Trào. (Ảnh: ĐỨC THẲNG)

Đoàn công tác dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối cách mạng. (Ảnh: ĐỨC THẲNG)

Đoàn công tác cũng đến dâng hương và trồng cây lưu niệm tại di tích Ban Tổ chức Trung ương ở xóm Mới, thôn Tân Lập và thôn Khuôn Điển xã Tân Trào. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức Trung ương (14/10/1930-14/10/2026), thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp niềm tự hào và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc dâng hương tại Di tích Ban Tổ chức Trung ương. (Ảnh: ĐỨC THẲNG)

Trải qua 96 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Tổ chức xây dựng Đảng luôn giữ vững truyền thống đoàn kết, không ngừng đổi mới, nỗ lực hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, đảng viên được triển khai đồng bộ, ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Di tích Ban Tổ chức Trung ương. (Ảnh: ĐỨC THẲNG)

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc cùng Đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang chụp ảnh lưu niệm tại khuôn viên Di tích Ban Tổ chức Trung ương. (Ảnh: ĐỨC THẲNG)

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc cùng Đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang chụp ảnh lưu niệm tại Di tích Ban Tổ chức Trung ương. (Ảnh: ĐỨC THẲNG)

Trao đổi với các đồng chí lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh trong công tác bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, đặc biệt là những địa danh gắn liền với lịch sử cách mạng của dân tộc.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc cùng Đoàn công tác trao đổi phương án cải tạo Di tích Ban Tổ chức Trung ương. (Ảnh: ĐỨC THẲNG)

Đồng chí đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm tu bổ, tôn tạo các di tích gắn với bảo tồn những giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Qua đó, phát huy giá trị các di tích trong giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, góp phần bồi đắp bản lĩnh chính trị, củng cố niềm tin và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang tặng Đoàn công tác sản phẩm chè đặc sản Tuyên Quang. (Ảnh: ĐỨC THẲNG)