Ban Tổ chức Trung ương triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm của hệ thống chính trị

Chiều 22-10, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt, tập huấn việc triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm của hệ thống chính trị. Hội nghị được tổ chức trực tiếp, kết nối trực tuyến đến các điểm cầu cấp tỉnh, cấp xã với hơn 55.000 đại biểu tham dự. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa, đồng chí Lâm Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì. Tham dự có đồng chí Lương Đức Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lê Hữu Vinh - Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương II, Ban Tổ chức Trung ương; lãnh đạo, cán bộ tham mưu hướng dẫn vị trí việc làm của các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh, Đảng ủy UBND tỉnh, Đảng ủy HĐND tỉnh, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh và một số cơ quan, đơn vị.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Đồng chí Lâm Đông chủ trì tại điểm cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, đại biểu được nghe báo cáo tình hình triển khai và những nội dung trọng tâm tại các văn bản kết luận, chỉ đạo, định hướng của Bộ Chính trị, các quan điểm, nguyên tắc rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế trong hệ thống chính trị. Đồng thời, được hướng dẫn 8 bước rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế trong hệ thống chính trị.

Đồng chí Lương Đức Hải và đồng chí Võ Thị Thu Hương - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu chia sẻ kinh nghiệm về quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu việc làm, ông Lê Văn Hoan - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết, thực hiện chủ trương của Trung ương, ngày 24-8-2026, Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 733 về việc thí điểm thành lập Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh, có hiệu lực từ ngày 1-9-2026. Theo đó, chức năng dân vận được điều chuyển từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy về Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh; từ ban xây dựng Đảng về ủy ban MTTQ cấp xã. Đến nay, 100% cấp xã đã thực hiện xong. Thực tiễn cho thấy, để thực hiện tốt nhiệm vụ, cần chủ động rà soát kỹ chức năng, nhiệm vụ của từng ban, đơn vị chuyên môn, bám sát các văn bản, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương; xây dựng bản mô tả công việc và khung năng lực thực chất, định lượng sản phẩm đầu ra, coi trọng kỹ năng dân vận, kỹ năng nắm bắt dư luận và năng lực tổ chức phong trào; chú trọng an toàn, bảo mật thông tin và tính liên thông, tuân thủ nghiêm quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước, an toàn an ninh mạng.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Văn Hoan phát biểu tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc đề nghị cấp ủy các cấp cần xác định đúng, đầy đủ, thống nhất về hệ thống vị trí việc làm; xuất phát từ chủ trương, nghị quyết, chiến lược của Đảng, mục tiêu, chỉ tiêu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới, từ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, công việc, sản phẩm, trách nhiệm và yêu cầu năng lực, từ đó xác định nhu cầu nhân lực, xây dựng phương án biên chế, tiếp đến là định hướng cải cách chính sách tiền lương. Việc tổ chức thực hiện phải rõ tiến độ, sản phẩm, kết quả cuối cùng phải có 4 sản phẩm: Danh mục vị trí việc làm chuẩn hóa gắn nhiệm vụ, sản phẩm, năng lực; cơ sở dữ liệu có nguồn, trạng thái kiểm tra, người xác nhận; nhu cầu nhân lực và phương án biên chế riêng từng năm từ 2027 đến 2031 (có giải trình); danh mục bất cập về nhiệm vụ, thẩm quyền, văn bản kiến nghị xử lý. Lấy kết quả rà soát nhiệm vụ để hoàn thiện vị trí việc làm và xử lý bất cập trong tổ chức thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc đề nghị Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Bộ Nội vụ, các đầu mối quản lý biên chế hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra theo thẩm quyền và báo cáo tiến độ hằng tháng. Trong tổ chức thực hiện, cần quán triệt 6 yêu cầu: Công khai, cập nhật tài liệu giải đáp và cách làm hiệu quả trên Cổng Thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam; người đứng đầu phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, phân công rõ trách nhiệm, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc; thực hiện nghiêm lộ trình, các mốc tiến độ, không để khâu trước chậm trễ ảnh hưởng đến khâu sau; chủ động nghiên cứu tài liệu, các tình huống đã được giải đáp, kịp thời trao đổi những vấn đề chưa rõ, không tự xử lý thiếu căn cứ; chủ động nhận diện, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh theo thẩm quyền, làm rõ nguyên nhân, không để vướng mắc kéo dài; kịp thời phát hiện, kiến nghị sửa đổi, bổ sung những văn bản, quy định không còn phù hợp.