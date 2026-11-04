Ban Tổ chức Trung ương tập huấn sử dụng Cổng kê khai, tổng hợp vị trí việc làm trực tuyến

Dự và chỉ đạo tại điểm cầu thành phố Bắc Ninh có đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Bắc Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031 trong hệ thống chính trị thành phố.

Quang cảnh tại điểm cầu Trung ương.

Cùng dự có đồng chí Vũ Minh Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức thành ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương; đại biểu tại 99 điểm cầu xã, phường.

Hội nghị được tổ chức trên cơ sở Kế hoạch số 80, ngày 2/11/2026 của Ban Tổ chức Trung ương; Kết luận số 107, ngày 17/10/2026 của Bộ Chính trị về hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm trong hệ thống chính trị gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế; Hướng dẫn số 07, ngày 19/10/2026 của Ban Tổ chức Trung ương.

Hội nghị nhằm hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương sử dụng Cổng kê khai, kế thừa dữ liệu, rà soát, kiểm tra, xác nhận và tổng hợp kết quả theo quy trình 8 bước, 9 biểu nghiệp vụ; thống nhất cách tổ chức thực hiện và trách nhiệm của từng cấp. Hội nghị kết hợp tập huấn với thực hành trên bộ dữ liệu mẫu của đơn vị.

Đồng thời kịp thời tiếp nhận, giải đáp vướng mắc về nghiệp vụ và kỹ thuật, phát hiện những nội dung cần điều chỉnh, hoàn thiện Cổng kê khai, tài liệu hướng dẫn và phương thức hỗ trợ trong quá trình triển khai. Bên cạnh đó, Kết luận số 107, ngày 17/10/2026 của Bộ Chính trị về hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm trong hệ thống chính trị gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế yêu cầu hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm thống nhất trong hệ thống chính trị trong năm 2026, phục vụ trực tiếp công tác cán bộ và xây dựng phương án giao biên chế giai đoạn 2027-2031.

Tham gia tập huấn, các đại biểu được giới thiệu Cổng kê khai, tổng hợp vị trí việc làm trực tuyến và quy trình sử dụng. Hướng dẫn đăng nhập, quản lý tài khoản, phân quyền; nhập, cập nhật, chỉnh sửa dữ liệu, xác nhận và tổng hợp báo cáo; theo dõi tiến độ, khai thác kết quả và bảo đảm an toàn thông tin. Hướng dẫn kê khai và đưa dữ liệu từ bộ biểu hiện có vào Cổng kê khai; rà soát nhiệm vụ, công việc, sản phẩm, vị trí việc làm và liên kết giữa các biểu nghiệp vụ A1, A2, B1, B2, C1, C2, C3, D1, D2. Hướng dẫn kiểm tra dữ liệu, theo dõi tiến độ và tổng hợp kết quả trong phạm vi được phân quyền. Đối chiếu số liệu tổng hợp với dữ liệu nguồn, phân biệt nhu cầu nhân lực tính toán với chỉ tiêu biên chế.

Các đại biểu dự Hội nghị tập huấn.

Tại hội nghị, 3 đơn vị đã hoàn thành kê khai trên Cổng gồm Tòa án Nhân dân tối cao, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội và phường Hạc Thành (tỉnh Thanh Hóa) trực tiếp thao tác mẫu quy trình kê khai, kiểm tra, xác nhận, tổng hợp dữ liệu và chia sẻ kinh nghiệm, vướng mắc thực tế. Các chuyên gia của Tập đoàn Viettel và Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với cơ quan chủ trì giải đáp các vấn đề về kỹ thuật, nghiệp vụ, phương pháp kê khai và sử dụng Cổng.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát, hoàn thiện việc xác định vị trí việc làm, bảo đảm khoa học, đồng bộ, phù hợp với mô hình tổ chức mới của hệ thống chính trị và các quy định của Trung ương. Đồng chí nhấn mạnh, việc xác định vị trí việc làm phải gắn với yêu cầu phân cấp, phân quyền, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ giữa Trung ương, cấp tỉnh và cấp xã; làm rõ trách nhiệm, đầu mối thực hiện của từng cấp, phù hợp với thực tiễn địa phương.

Đối với nhu cầu biên chế, các địa phương cần thực hiện đúng nguyên tắc tại Kết luận số 40 của Bộ Chính trị về giao biên chế giai đoạn mới, căn cứ vào thẩm quyền, phân cấp quản lý; đặc điểm vùng, miền; khối lượng công việc thực tế và kết quả chuyển đổi số, mức độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Qua đó, bảo đảm bố trí biên chế sát yêu cầu nhiệm vụ, tránh cào bằng giữa các địa phương. Đồng chí cũng yêu cầu các địa phương đối chiếu quy định của Trung ương về tổ chức bộ máy, tổ chức đảng và hệ thống chính trị sau sắp xếp để bảo đảm sự thống nhất giữa cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và vị trí việc làm.

Các địa phương cần thẳng thắn nhìn nhận những nội dung còn vướng mắc, chưa hoàn thành để tiếp tục rà soát, cập nhật và hoàn thiện; đồng thời chủ động học tập kinh nghiệm từ những đơn vị đã triển khai hiệu quả, qua đó thống nhất phương pháp thực hiện trên phạm vi toàn quốc, bảo đảm dữ liệu vị trí việc làm được xây dựng đầy đủ, chính xác và có khả năng áp dụng thống nhất trong toàn hệ thống chính trị.

Ban Tổ chức Trung ương sẽ tăng cường theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai của từng địa phương; định kỳ tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị về tiến độ, chất lượng thực hiện, đồng thời thông tin những địa phương triển khai tốt cũng như những nơi còn chậm tiến độ, phát sinh khó khăn để kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ.

Tại hội nghị, một số địa phương báo cáo việc triển khai sử dụng Cổng kê khai, tổng hợp vị trí việc làm, những vướng mắc, hạn chế trong quá trình thực hiện, đề xuất một số nội dung để hoàn thành đúng tiến độ theo từng giai đoạn.

Đồng chí Nguyễn Thị Hương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tập huấn.

Phát biểu chỉ đạo sau hội nghị tập huấn của Trung ương, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Hương, nhấn mạnh hội nghị có ý nghĩa quan trọng trong việc thống nhất nhận thức, phương pháp và quy trình rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031. Đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc nghiên cứu, quán triệt đầy đủ các nội dung được truyền đạt để triển khai thực hiện hiệu quả.

Đồng chí cho biết, Thành ủy và UBND thành phố xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong tháng 11. Đến nay, công tác triển khai đạt nhiều kết quả tích cực. Thành phố đã thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc, các tổ kiểm tra, hướng dẫn; tổ chức nhiều lớp tập huấn, mời chuyên gia của Ban Tổ chức Trung ương trực tiếp hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Để bảo đảm tiến độ và chất lượng thực hiện nhiệm vụ, đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường bám sát Kết luận số 107, ngày 17/10/2026 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 07, ngày 19/10/2026 của Ban Tổ chức Trung ương và các quy định liên quan; việc xác định vị trí việc làm và nhu cầu nhân lực phải xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc và kết quả đầu ra của từng cơ quan, đơn vị, tuyệt đối không lấy số lượng biên chế hiện có hoặc biên chế được giao làm căn cứ xây dựng phương án biên chế. Đối với các cơ quan mới thành lập hoặc mới tiếp nhận nhiệm vụ và các đơn vị sự nghiệp công lập, cần xác định vị trí việc làm phù hợp với đặc thù hoạt động, bảo đảm sát thực tiễn và đúng quy định.

Đồng chí yêu cầu các đơn vị được lựa chọn làm điểm khẩn trương hoàn thiện hồ sơ; các cơ quan, đơn vị thuộc 4 khối Đảng, HĐND, UBND, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp thành phố và cấp xã hoàn thành việc nộp hồ sơ trước ngày 08/11/2026. Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, cập nhật dữ liệu và thực hiện chế độ báo cáo trên Cổng kê khai của Ban Tổ chức Trung ương.

Nhấn mạnh khối lượng công việc lớn trong khi thời gian ngắn, đồng chí đề nghị các cấp ủy, cơ quan, đơn vị phát huy tinh thần trách nhiệm, tăng cường phối hợp, quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng công tác rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 theo yêu cầu của Trung ương.