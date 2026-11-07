Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng về công tác xây dựng Đảng

Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương do đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng đoàn làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng

Tham dự buổi làm việc, về phía tỉnh Lâm Đồng có các đồng chí: Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội; bí thư đảng ủy, đại diện bí thư các chi bộ trực thuộc các địa phương, đơn vị liên quan.

Đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy tham dự buổi làm việc

Nội dung làm việc tập trung vào 4 nhóm vấn đề: triển khai Quy định số 208-QĐ/TW và Hướng dẫn số 02-HD/TW về thi hành Điều lệ Đảng; kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân theo Quy định số 366-QĐ/TW; rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế; thực hiện các chủ trương, quy định mới về xây dựng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và phát triển đảng viên.

Nhiều kết quả nổi bật trong công tác tổ chức xây dựng Đảng

Báo cáo với Đoàn công tác, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tôn Thiện Đồng cho biết, Lâm Đồng đã tổ chức quán triệt các văn bản mới tại 146 điểm cầu với hơn 18.000 đại biểu tham dự.

Đồng chí Tôn Thiện Đồng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo với Đoàn công tác về các kết quả thực hiện nhiệm vụ

Trong công tác kiện toàn tổ chức Đảng, Lâm Đồng đã thí điểm thành lập 2 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy gồm Đảng bộ HĐND tỉnh và Đảng bộ MTTQ và các đoàn thể tỉnh; chuyển đổi mô hình 128 đảng bộ cấp trên trực tiếp thành đảng bộ cơ sở; thành lập mới 1.090 chi bộ phòng, ban và 308 đảng bộ trường học. Toàn Đảng bộ tỉnh hiện có 130 đảng bộ cơ sở, 6.346 chi bộ với hơn 130.000 đảng viên.

Đồng chí Trần Viết Cường, Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Đảng viên - Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại buổi làm việc

Công tác phát triển đảng viên đạt kết quả tích cực. Tính đến ngày 15/10/2026, toàn tỉnh kết nạp gần 4.000 đảng viên mới, đạt hơn 103% chỉ tiêu năm. Trong đó, chú trọng tạo nguồn trong học sinh, sinh viên với 634 đảng viên mới được kết nạp.

Đồng chí Nguyễn Văn Lộc, Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hương - Đà Lạt phát biểu tại buổi làm việc

Đối với công tác đánh giá cán bộ, tỉnh đã triển khai đánh giá hằng quý đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, áp dụng phương pháp chấm điểm theo chỉ số KPI, từng bước chuyển từ đánh giá định tính sang định lượng, gắn kết quả đánh giá với nhiệm vụ và sản phẩm công việc cụ thể.

Đồng chí Đỗ Chí Tuệ, Phó Vụ trưởng Vụ III, Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại buổi làm việc

Chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng ghi nhận nhiều mô hình hiệu quả. Tiêu biểu là phần mềm chuyên biệt “HỒ SƠ 1361”, hỗ trợ tự động số hóa hồ sơ đảng viên, ứng dụng AI trong cắt ảnh thẻ, giúp rút ngắn thời gian xử lý từ khoảng 60 phút xuống còn 10 - 15 phút mỗi hồ sơ. Phong trào “Bình dân học vụ số” thu hút khoảng 43.000 lượt người tham gia.

Đồng chí Nguyễn Hữu Thông, Bí thư Đảng ủy phường Phú Thủy phát biểu tại buổi làm việc

Về rà soát vị trí việc làm giai đoạn 2027 - 2031, tỉnh đã thành lập tổ công tác theo 4 khối ở 2 cấp, lựa chọn 8 đơn vị kiểm tra thử trước khi triển khai diện rộng và hoàn thành 100% việc nộp biểu mẫu về Ban Tổ chức Tỉnh ủy đúng tiến độ.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng hoạt động từ cơ sở

Tại buổi làm việc, các nội dung về thực hiện Quy định số 208-QĐ/TW, Hướng dẫn số 02-HD/TW và Quy định số 366-QĐ/TW được trao đổi, đánh giá gắn với tình hình thực tiễn tại địa phương.

Trong đó, tỉnh chú trọng bảo đảm việc thực hiện Điều lệ Đảng thống nhất, đồng bộ; nâng cao chất lượng kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và cán bộ; gắn rà soát vị trí việc làm với chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc và yêu cầu chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị.

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tỉnh Lâm Đồng tham dự buổi làm việc

Đối với tổ chức cơ sở đảng, tỉnh tiếp tục chú trọng đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt chi bộ theo hướng thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị và những vấn đề phát sinh tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Qua đó, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của tổ chức đảng, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, bí thư chi bộ và tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, tỉnh Lâm Đồng kiến nghị Ban Tổ chức Trung ương 11 nội dung nhằm tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện. Các kiến nghị tập trung vào việc hướng dẫn tiêu chí đánh giá theo hướng “sáu rõ, một xuyên suốt”; xem xét cho phép chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở sử dụng con dấu để giảm thủ tục hành chính; hỗ trợ đồng bộ dữ liệu trên phần mềm Cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0; tháo gỡ vướng mắc về phương pháp xác định vị trí việc làm đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính nhóm 1, nhóm 2.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Lâm Đồng trân trọng cảm ơn Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương đã quan tâm, trực tiếp khảo sát, làm việc với tỉnh về công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là việc rà soát vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trân trọng cảm ơn Ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Trưởng đoàn và các thành viên Đoàn công tác đã quan tâm, trực tiếp khảo sát, làm việc với tỉnh về công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là việc rà soát vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031.

Đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu tiếp thu các ý kiến Đoàn công tác tại buổi làm việc

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm cho biết, thực hiện Kế hoạch số 79-KH/BTCTW và Công văn số 2668-CV/BTCTW ngày 2/11/2026 của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, chuẩn bị báo cáo và tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị từ thực tiễn địa phương.

"Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, chuyển đổi mô hình tổ chức đảng và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đang đặt ra những yêu cầu mới, cần tiếp tục được quan tâm hướng dẫn, tháo gỡ để bảo đảm hoạt động của hệ thống chính trị thông suốt, hiệu quả", Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm đề nghị.

Sau buổi làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến của Đoàn khảo sát, tiếp tục rà soát, hoàn thiện các nội dung theo yêu cầu và tổ chức thực hiện nghiêm túc.

Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác tổ chức xây dựng Đảng; nâng cao chất lượng tham mưu của các cơ quan chuyên trách, bảo đảm việc cụ thể hóa và triển khai các quy định, hướng dẫn của Trung ương đồng bộ, thống nhất, sát với tình hình thực tiễn.

Các thành viên Đoàn công tác Ban Tổ chức Trung ương tham dự buổi làm việc

Đồng chí Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, Lâm Đồng tiếp tục rà soát kỹ chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm và nhu cầu nhân lực của từng cơ quan, đơn vị; xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031 bảo đảm khoa học, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và thực tiễn vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Việc xác định vị trí việc làm phải gắn với khối lượng, tính chất công việc, chất lượng đội ngũ và yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động của từng tổ chức.

Đại diện lãnh đạo đảng ủy các xã, phường tỉnh Lâm Đồng tham dự buổi làm việc

Đối với những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền hoặc chưa có hướng dẫn cụ thể, đồng chí đề nghị tỉnh tổng hợp, báo cáo Ban Tổ chức Trung ương để nghiên cứu, hướng dẫn, tháo gỡ kịp thời; đồng thời tăng cường kiểm tra, đôn đốc, đề cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu trong tổ chức thực hiện. Qua đó, bảo đảm các chủ trương, quy định của Đảng được triển khai thực chất, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh và đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.