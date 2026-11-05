Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Đảng ủy Quốc hội về rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm

Dự cuộc làm việc có: Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông; các thành viên Đoàn công tác; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan, đơn vị thuộc Đảng ủy Quốc hội.

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông phát biểu

Tại cuộc làm việc, Đoàn công tác đã nghe báo cáo công tác quán triệt, triển khai và kết quả thực hiện Kết luận số 107-KL/TW, ngày 17/10/2026 của Bộ Chính trị về hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm trong hệ thống chính trị gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế.

Qua đó, so sánh, đánh giá chuyển biến trước và sau khi thực hiện Kết luận về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu; cách thức xác định vị trí việc làm, nhu cầu nhân lực, bố trí đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế. Đồng thời, rà soát việc kê khai, kiểm thử các biểu theo Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW trên bộ dữ liệu thực tế; trao đổi, hướng dẫn và thực hành sử dụng Cổng kê khai, tổng hợp vị trí việc làm trực tuyến.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hà Minh Hải phát biểu

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Trần Văn Khải phát biểu

Theo Báo cáo của Đảng ủy Quốc hội, tính đến thời điểm hiện tại, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, ban hành và rà soát danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực của các cơ quan, đơn vị.

Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1859/NQ- UBTVQH15 ngày 8/10/2025 xác định 10 vị trí việc làm đối với ĐBQH hoạt động chuyên trách ở Trung ương và cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội đã ban hành các Quyết định về Danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm công chức chuyên trách công tác đảng các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Quốc hội và tổ chức Đoàn Thanh niên Quốc hội với tổng số 32 vị trí việc làm.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phạm Thúy Chinh phát biểu

Tổng số vị trí việc làm trong các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Quốc hội là 202 đến ngày 15/9/2026. Đồng thời, đến thời điểm hiện nay, 8/9 cơ quan của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban đã ban hành Danh mục vị trí việc làm trên cơ sở 9 vị trí việc làm khung của công chức Vụ chuyên môn của cơ quan mình, bao gồm tổng số 45 vị trí việc làm. Văn phòng Quốc hội hiện tạm thời đề xuất 140 vị trí việc làm, giảm 25 vị trí việc làm đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê duyệt.

Các đại biểu tham dự cuộc làm việc

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông nhấn mạnh, việc xác định vị trí việc làm và biên chế thực tế phải bám sát chức năng, nhiệm vụ quy định tại Quyết định số 71 và các văn bản hướng dẫn. Trên cơ sở đó, phân định chi tiết từng đầu việc để tính toán ra vị trí việc làm và nhu cầu biên chế thực chất.

Các đại biểu tham dự cuộc làm việc

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu đề nghị, các cơ quan phải quyết liệt hơn, bám sát kế hoạch của cấp ủy để tổ chức thực hiện bảo đảm chất lượng và tiến độ. Đặc biệt, như Văn phòng Quốc hội có số lượng biên chế đông, nhiều đầu mối vụ và đơn vị trực thuộc nên khối lượng công việc rất lớn và phức tạp nên cần tập trung nỗ lực cao độ.

Đồng thời, đề nghị Tổ giúp việc khẩn trương xây dựng danh mục công việc cụ thể; phân loại độ phức tạp; xây dựng thời gian tối đa, tối thiểu đối với từng công việc (thẩm tra luật, nghị quyết; quyết định vấn đề quan trọng của đất nước; các nội dung quan trọng, phức tạp...), sớm báo cáo Ban Chỉ đạo ban hành để làm căn cứ thực hiện.

Toàn cảnh cuộc làm việc

Khẳng định quyết tâm chính trị rất cao của Ban Tổ chức Trung ương dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Thường trực Ban Bí thư và Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hà Minh Hải cho biết, Ban Chỉ đạo Trung ương đã cử các đoàn công tác trực tiếp xuống từng địa bàn, đơn vị để lắng nghe, nắm bắt thực tiễn và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh. Tại Đảng ủy Quốc hội, các tổ công tác chuyên môn cùng các vụ chức năng của Ban Tổ chức Trung ương đã chủ động phối hợp chặt chẽ, liên tục trao đổi để nhận diện vấn đề, thống nhất nhận thức và định hướng triển khai sát thực tiễn.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giao cơ quan thường trực khẩn trương tổng hợp toàn diện các ý kiến, kiến nghị (từ quy định, nghiệp vụ đến kỹ thuật) báo cáo Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Đồng thời, đề nghị các đơn vị tiếp tục nâng cao trách nhiệm, tự chủ trong việc ban hành quy chế, chức năng nhiệm vụ, bản mô tả vị trí việc làm và khung năng lực trên cơ sở tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn ngành và khung tham chiếu.