Ban Tổ chức Trung ương khảo sát việc hoàn thiện vị trí việc làm tại TANDTC

Đoàn khảo sát do đồng chí Hà Minh Hải, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng đoàn. Tham gia Đoàn có đồng chí Trần Thị Minh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Điều lệ, Ban Tổ chức Trung ương; PGS.TS. Nguyễn Trúc Lê, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, cùng các thành viên theo Kế hoạch số 72-KH/BTCTW ngày 26/10/2026 của Ban Tổ chức Trung ương.

Đồng chí Lê Tiến, Phó Chánh án TANDTC và đồng chí Hà Minh Hải, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Về phía TANDTC có đồng chí Lê Tiến, Phó Chánh án TANDTC; đồng chí Chu Đức Anh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ; các thành viên Bộ phận thường trực về hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế trong Tòa án nhân dân. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các đơn vị được lựa chọn làm điểm, gồm: Vụ Tổ chức - Cán bộ; Vụ Giám đốc, kiểm tra về dân sự; Cục Công nghệ thông tin; Học viện Tòa án và TAND TP Hà Nội.

Theo kế hoạch, Đoàn khảo sát tập trung nắm tình hình quán triệt, ban hành kế hoạch, phân công đầu mối, tổ chức tập huấn và hướng dẫn các đơn vị kê khai, nhập liệu, kiểm thử; rà soát danh mục nhiệm vụ, công việc, sản phẩm và vị trí việc làm, qua đó phát hiện những nội dung giao thoa, chồng chéo hoặc chưa rõ thẩm quyền giữa các cấp, cơ quan.

Đoàn cũng kiểm chứng việc áp dụng quy trình 8 bước, 9 biểu nghiệp vụ theo Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW ngày 19/10/2026 trên dữ liệu thực tế; đánh giá phương pháp xác định nhu cầu nhân lực, tác động của việc phân cấp, phân quyền, chuyển đổi số, quy mô phát triển và các yếu tố liên quan. Trên cơ sở đó, Đoàn rà soát khả năng bố trí lại, điều chuyển, đào tạo, kiêm nhiệm, sử dụng chung nhân lực trước khi đề xuất biên chế, đồng thời xem xét căn cứ dự báo và phương án giao biên chế giai đoạn 2027–2031.

Đồng chí Phó Chánh án Lê Tiến phát biểu.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chánh án TANDTC Lê Tiến cho biết, TANDTC là một trong những cơ quan Trung ương được lựa chọn triển khai thí điểm nhiệm vụ này, khẳng định đây là nhiệm vụ quan trọng. Ngay sau khi tham gia cuộc họp, nhận thông báo của Ban Tổ chức Trung ương và kết luận của Bộ Chính trị, lãnh đạo TANDTC đã chỉ đạo triển khai, ban hành kế hoạch và tài liệu hướng dẫn thực hiện đề án vị trí việc làm đến hơn 400 đơn vị trong toàn hệ thống Tòa án các cấp.

Đến nay, các đơn vị cơ bản triển khai theo kế hoạch và đạt được những kết quả bước đầu. Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ có phạm vi rộng, tính chất phức tạp, yêu cầu khẩn trương, nhất là việc xác định nhu cầu nhân lực gắn với phương án biên chế giai đoạn 2027–2031 và yêu cầu đổi mới công tác quản trị nhân lực. Vì vậy, quá trình thực hiện khó tránh khỏi những khó khăn, vướng mắc và lúng túng. Lãnh đạo TANDTC đánh giá việc Đoàn khảo sát trực tiếp làm việc, trao đổi và hướng dẫn tại cơ sở có ý nghĩa thiết thực, góp phần tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả triển khai nhiệm vụ.

Đồng chí Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hà Minh Hải phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Hà Minh Hải, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Đoàn khảo sát nhấn mạnh, tại Kết luận số 107, Bộ Chính trị đã xác định vị trí việc làm là nền tảng quan trọng trong quản trị tổ chức, quản trị nguồn nhân lực, đồng thời là cơ sở để đánh giá cán bộ, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ, tiến tới hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan.

Đồng chí ghi nhận tinh thần chủ động, tích cực triển khai nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, trong đó có TANDTC - một trong những đơn vị được Trung ương lựa chọn làm điểm, hướng tới triển khai trong toàn hệ thống chính trị.

Đồng chí Hà Minh Hải đề nghị các đại biểu, chuyên gia tập trung trao đổi, thảo luận, hướng dẫn trực tiếp trên hồ sơ và dữ liệu thực tế, nhằm hoàn thiện quy trình, biểu mẫu và cách thức tổ chức thực hiện. Việc triển khai cần bảo đảm nhanh chóng, chính xác, chất lượng, hạn chế sai số và giảm thời gian, công sức cho đội ngũ cán bộ, công chức tại các đơn vị; qua đó tạo cơ sở để Ban Tổ chức Trung ương tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị.

Đại diện các đơn vị Tòa án chọn làm thí điểm.

Tại buổi làm việc, đại diện Vụ Tổ chức - Cán bộ TANDTC báo cáo tóm tắt tiến độ, kết quả bước đầu triển khai nhiệm vụ. Các đơn vị Tòa án được lựa chọn làm điểm cũng báo cáo tình hình thực hiện, nêu những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị. Các đại biểu tập trung trao đổi, làm rõ những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai, đồng thời đề nghị Ban Tổ chức Trung ương và các chuyên gia hướng dẫn cụ thể để bảo đảm việc thực hiện thống nhất, hiệu quả.

Cũng tại buổi làm việc, Đoàn khảo sát tổ chức chạy thử phần mềm, hướng dẫn trực tiếp và giải đáp các vấn đề kỹ thuật, nghiệp vụ nhằm hỗ trợ các đơn vị trong quá trình kê khai, nhập liệu, kiểm thử và hoàn thiện dữ liệu.

Thành viên Đoàn khảo sát dự buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Hà Minh Hải đánh giá cao tinh thần chủ động, tích cực của TANDTC; đồng thời đề nghị các đơn vị tiếp tục bám sát lộ trình, tập trung rà soát, hoàn thiện các nội dung còn vướng mắc, bảo đảm chất lượng và tiến độ theo yêu cầu.

Đối với những vấn đề khó khăn, các đơn vị cần chủ động trao đổi, phối hợp để được hướng dẫn kịp thời. Các cơ quan liên quan cần tăng cường phối hợp với TANDTC, tập trung nguồn lực hỗ trợ các đơn vị được lựa chọn làm điểm, bố trí cán bộ đầu mối xuyên suốt quá trình thực hiện. Đồng chí nhấn mạnh, dù đây là nhiệm vụ mới, còn nhiều khó khăn, kết quả khảo sát và trao đổi trực tiếp sẽ là cơ sở quan trọng để tiếp tục hoàn thiện phương pháp, quy trình, tiến tới nhân rộng cách làm hiệu quả trong toàn hệ thống.

Phát biểu tiếp thu ý kiến của Đoàn khảo sát, đồng chí Lê Tiến, Phó Chánh án TANDTC, đánh giá cao cách làm trực tiếp, sát cơ sở của Ban Tổ chức Trung ương và các chuyên gia. Việc khảo sát, lắng nghe và hướng dẫn ngay tại đơn vị giúp rút ngắn thời gian triển khai, kịp thời giải đáp những vướng mắc phát sinh.

Đồng chí khẳng định, việc rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm và xác định nhu cầu nhân lực không chỉ phục vụ yêu cầu trước mắt mà còn góp phần nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực của chính hệ thống Tòa án. TANDTC sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan, chủ động báo cáo những khó khăn, vướng mắc phát sinh để kịp thời tháo gỡ, bảo đảm triển khai nhiệm vụ đúng yêu cầu, tiến độ và chất lượng.

Chạy thử phần mềm, hướng dẫn trực tiếp và giải đáp các vấn đề kỹ thuật, nghiệp vụ

Đồng chí Đào Sỹ Hùng, Phó Chánh án TAND TP Hà Nội phát biểu.

Đồng chí Đặng Thị Thơm, Phó Giám đốc Học viện Tòa án phát biểu.

Đồng chí Bùi Anh Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ Giám đốc, kiểm tra về dân sự phát biểu.