Ban Tổ chức Trung ương chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Kết luận số 107-KL/TW.

Ngày 17/11, Ban Tổ chức Trung ương ban hành Thông báo số 300-TB/BTCTW về kết luận của đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương về đánh giá kết quả bước đầu thực hiện Kết luận số 107-KL/TW và tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trọng tâm.

Thông báo nêu rõ, một trong những yêu cầu của Ban Tổ chức Trung ương là: Các cơ quan, đơn vị và đầu mối được giao nhiệm vụ thống nhất nhiệm vụ trọng tâm tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt, bảo đảm tiến độ, chất lượng và sản phẩm cụ thể theo các mốc:

(1) Trước 10h ngày 20/11, hoàn thiện, xác nhận dữ liệu nhiệm vụ, công việc, sản phẩm, vị trí việc làm và nhu cầu nhân lực của từng cơ quan, địa phương; hoàn thiện khung danh mục tham chiếu dự kiến và danh mục văn bản, công đoạn cần xử lý.

(2) Trước ngày 25/11, hoàn thành rà soát, thẩm định và tổng hợp phương án giao biên chế toàn hệ thống trên cơ sở dữ liệu đã được kiểm chứng, xác nhận.

(3) Trước ngày 30/11, hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền và phương án biên chế từng năm giai đoạn 2027-2031. Nội dung chưa đủ căn cứ phải lập danh sách riêng, nêu rõ vướng mắc, trách nhiệm và thời hạn hoàn thiện; không đưa số liệu chưa được kiểm chứng vào phương án chính thức.