Ban Tổ chức Tỉnh uỷ trao đổi, học tập kinh nghiệm công tác tổ chức xây dựng Đảng tại tỉnh An Giang

Đồng chí Lê Hữu Nghị - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang và đồng chí Hồ Đăng Tài - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An chủ trì buổi làm việc. Tham dự có các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức các phòng chuyên môn của hai cơ quan.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tham mưu tổ chức xây dựng Đảng, tập trung vào việc triển khai các nhiệm vụ sau sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp; kiện toàn tổ chức, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Hồ Đăng Tài - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Nghệ An phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Bá Tài

Trong đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là một trong những nội dung trọng tâm được Đoàn công tác quan tâm tìm hiểu. Hai bên trao đổi về phương pháp xác định nhu cầu đào tạo, xây dựng kế hoạch, lựa chọn đối tượng, đổi mới nội dung và hình thức bồi dưỡng; việc phối hợp với các cơ sở đào tạo, đánh giá chất lượng và hiệu quả sau đào tạo. Đặc biệt, chú trọng kinh nghiệm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cấp xã sau sắp xếp, gắn đào tạo, bồi dưỡng với vị trí việc làm, yêu cầu thực tiễn và công tác bố trí, sử dụng cán bộ.

Cùng với đó, các đại biểu đã trao đổi về công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, quản lý và phát triển đảng viên; đánh giá, quy hoạch, điều động, luân chuyển cán bộ; thực hiện chính sách cán bộ, thi đua, khen thưởng đối với tổ chức đảng và đảng viên; công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ.

Một nội dung được quan tâm là ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là việc số hóa hồ sơ cán bộ, đảng viên, xây dựng cơ sở dữ liệu, đổi mới quy trình xử lý công việc và nâng cao chất lượng tham mưu, tổng hợp, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy.

Thông qua trao đổi, hai bên đã chia sẻ những cách làm, kinh nghiệm thực tiễn, đồng thời thảo luận về một số khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, nhất là yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cấp xã sau sắp xếp.

Buổi làm việc là dịp để Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An nghiên cứu, tiếp thu những kinh nghiệm phù hợp từ thực tiễn của tỉnh An Giang, làm cơ sở tiếp tục tham mưu đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và các mặt công tác tổ chức xây dựng Đảng tại địa phương.

Hoạt động khảo sát, trao đổi kinh nghiệm cũng góp phần tăng cường mối quan hệ phối hợp, chia sẻ thông tin và kinh nghiệm công tác giữa Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An và Ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.