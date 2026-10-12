Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức hoạt động về nguồn tại Tân Trào

Cùng đi có các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo và cán bộ Văn phòng, các phòng chuyên môn Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tuyên Quang.

Đồng chí Trần Quang Minh, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy chỉnh vòng hoa, dâng hương tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào.

Đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối cách mạng; Di tích Ban Tổ chức Trung ương Đảng tại thôn Tân Lập và thôn Khuôn Điển, xã Tân Trào.

Đồng chí Trần Quang Minh, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy dâng hương tại Di tích Ban Tổ chức Trung ương Đảng.

Di tích Ban Tổ chức Trung ương Đảng tại thôn Tân Lập, nơi ghi dấu những năm tháng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (nay là Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam) đã ở và làm việc trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, giai đoạn từ năm 1951 đến năm 1953. Tại thôn Khuôn Điển, xã Tân Trào, Ban Tổ chức Trung ương đã ở và làm việc từ cuối năm 1953 đến tháng 7 năm 1954. Tại đây, dù đối mặt với vô vàn gian khổ, thiếu thốn và hiểm nguy, các thế hệ cán bộ ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã bám sát địa bàn, gắn bó mật thiết với Nhân dân, kiên định mục tiêu cách mạng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào thắng lợi chung của dân tộc.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Quang Minh và đoàn dâng hương tại Di tích Ban Tổ chức Trung ương Đảng tại thôn Tân Lập.

Đoàn công tác của Ban Tổ chức Tỉnh ủy dâng hương, chụp ảnh lưu niệm tại Di tích Ban Tổ chức Trung ương Đảng tại thôn Khuôn Điển.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các bậc tiền bối cách mạng, tập thể lãnh đạo, cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy nguyện tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng; tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng công tác tham mưu về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đoàn quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng quê hương Tuyên Quang ngày càng phát triển, đáp ứng kỳ vọng của Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh.