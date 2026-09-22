Ban Tổ chức Tỉnh ủy tập huấn, bồi dưỡng công tác chuyển đổi số ngành Tổ chức xây dựng Đảng

Tham dự lớp tập huấn có cán bộ tham mưu công tác tổ chức xây dựng Đảng của 73 xã, phường khu vực 10 huyện, thị xã, thành phố (cũ), gồm: Diễn Châu, Yên Thành, Đô Lương, Anh Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn, thành phố Vinh, Nghi Lộc và Hưng Nguyên.

Toàn cảnh cuộc tập huấn.

Thay mặt lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Lê Trường Giang - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì khai mạc và quán triệt một số nội dung trọng tâm, yêu cầu đối với lớp tập huấn.

Chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng nói chung, ngành Tổ chức xây dựng Đảng nói riêng đang chuyển từ giai đoạn chuẩn bị điều kiện sang triển khai thực chất, lấy dữ liệu, quy trình và hiệu quả công việc làm trọng tâm. Yêu cầu đặt ra không chỉ dừng ở việc sử dụng các phần mềm, mà quan trọng hơn là chuẩn hóa nghiệp vụ, hình thành hệ thống dữ liệu đầy đủ, chính xác, tin cậy để phục vụ công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước và dữ liệu cá nhân.

Đồng chí Lê Trường Giang phát biểu tại cuộc tập huấn.

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch triển khai Chiến dịch 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số của ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Nghệ An. Trong đó, tập trung làm sạch, chuẩn hóa, đối soát và đồng bộ dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên; triển khai các phân hệ cơ sở dữ liệu nghiệp vụ; số hóa hồ sơ đảng viên, hồ sơ cán bộ, hồ sơ bảo vệ chính trị nội bộ; thực hiện thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử; từng bước đổi mới phương thức đánh giá, tổng hợp, phân tích và dự báo trên cơ sở dữ liệu số.

Với khối lượng công việc lớn, yêu cầu tiến độ cao và phạm vi triển khai rộng đến các xã, phường, đảng ủy trực thuộc, việc nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ trực tiếp tham mưu, cập nhật và khai thác dữ liệu có ý nghĩa quan trọng. Hội nghị tập huấn nhằm giúp cán bộ cơ sở nắm chắc yêu cầu, quy trình, kỹ năng sử dụng các hệ thống, công cụ số; đồng thời trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn.

Trong chương trình, các báo cáo viên tập trung hướng dẫn những nội dung thiết thực phục vụ công tác chuyên môn như: ứng dụng công nghệ thông tin trong đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; sử dụng phần mềm đánh giá, xếp loại; số hóa hồ sơ cán bộ và hồ sơ bảo vệ chính trị nội bộ; triển khai các phân hệ cơ sở dữ liệu; khai thác Hệ thống báo cáo tổng hợp, phân tích, dự báo; lập phiếu trình, lập và nộp hồ sơ điện tử vào lưu trữ; các yêu cầu về bảo vệ bí mật nhà nước; nguyên tắc, kỹ năng sử dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Bên cạnh nội dung hướng dẫn nghiệp vụ, các học viên được trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn tại địa phương, đơn vị, nhất là các vấn đề liên quan đến dữ liệu chưa đầy đủ hoặc chưa thống nhất, số hóa hồ sơ, phân quyền tài khoản, quy trình xử lý trên hệ thống và phối hợp giữa các đầu mối. Qua đó, thống nhất cách thức thực hiện, góp phần nâng cao hiệu quả chuyển đổi số trong toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Nghệ An.