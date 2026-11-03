Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lâm Đồng: Chủ động, sáng tạo cụ thể hóa Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW thành video thực hành
Thực hiện Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW ngày 19/10/2026 của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lâm Đồng xây dựng video “Hướng dẫn tổ chức thực hiện và điền biểu” để cụ thể hóa trách nhiệm triển khai trong 04 khối ở cấp tỉnh và cấp xã. Video trình bày mô hình chỉ đạo, đầu mối tổng hợp, đơn vị trực tiếp kê khai và trách nhiệm của người đứng đầu, gắn việc điều phối với thao tác trên bộ biểu nghiệp vụ.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/ban-to-chuc-tinh-uy-lam-dong-chu-dong-sang-tao-cu-the-hoa-huong-dan-so-07-hd-btctw-thanh-video-thuc-hanh-472589.html