Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lâm Đồng: Chủ động, sáng tạo cụ thể hóa Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW thành video thực hành

Từ đầu tháng này, chính quyền Thủ đô New Delhi của Ấn Độ đã kích hoạt một loạt biện pháp chống ô nhiễm nghiêm trọng, trong đó có việc tăng phí đậu xe và cho nhân viên làm việc tại nhà nhằm hạn chế khói bụi độc hại tại một trong những Thủ đô ô nhiễm nhất thế giới.