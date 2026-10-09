Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10)

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng (thứ tư, từ phải sang) tặng hoa chúc mừng Ban Tổ chức Thành ủy. Ảnh: T.CÔNG

Dự chương trình có Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng; Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng và nguyên Bí thư Thành ủy Trần Thọ.

Cùng dự có Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đoàn Duy Tân; đại diện Vụ Địa phương II, Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan, đơn vị liên quan; các thế hệ lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy, Tỉnh ủy qua các thời kỳ cùng cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Ban Tổ chức Thành ủy.

Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng (thứ ba, từ phải sang) thay mặt Thường trực Thành ủy tặng hoa chúc mừng Ban Tổ chức Thành ủy. Ảnh: T.CÔNG

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang của ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong 96 năm qua; bày tỏ tri ân những đóng góp của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ từng công tác tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thành ủy qua các thời kỳ.

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đoàn Duy Tân phát biểu tại lễ kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Ảnh: T.CÔNG

Trải qua các giai đoạn xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ, công chức ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố luôn đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ngày 1/7/2025 đánh dấu bước chuyển quan trọng khi Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam và Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng hợp nhất thành Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Phòng truyền thống Ban Tổ chức Thành ủy. Ảnh: T.CÔNG

Tặng hoa chúc mừng và phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng ghi nhận, trân trọng những đóng góp của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức ngành Tổ chức xây dựng Đảng qua các thời kỳ.

Đồng thời, bày tỏ kỳ vọng, tin tưởng đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ trên chặng đường mới.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng (giữa) cùng các đại biểu tham quan Phòng truyền thống Ban Tổ chức Thành ủy. Ảnh: T.CÔNG

Dịp này, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng cùng các đại biểu dự khánh thành, tham quan Phòng truyền thống Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại phòng truyền thống. Ảnh: T.CÔNG

Công trình được cải tạo, nâng cấp trên cơ sở nghiên cứu, sưu tầm tư liệu, hình ảnh, hiện vật, với sự phối hợp của Bảo tàng Đà Nẵng.

Đây là nơi lưu giữ, giới thiệu quá trình hình thành, phát triển của Ban Tổ chức Thành ủy qua các thời kỳ, góp phần tôn vinh, phát huy những giá trị lịch sử và truyền thống của đơn vị.