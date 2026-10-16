Ban tổ chức ra thông báo nóng, Asian Cup 2027 liệu có thay đổi?

Ngày 16/10, Ban tổ chức địa phương (LOC) của Asian Cup 2027 tại Ả Rập Xê Út đã đưa ra thông báo về công tác chuẩn bị cho vòng chung kết giải vô địch bóng đá châu Á.

Động thái này diễn ra sau khi xuất hiện thông tin Asian Cup 2027 có thể phải lùi lịch tổ chức một năm vì những lo ngại liên quan đến tình hình an ninh tại nước chủ nhà.

Asian Cup 2027 vẫn sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch (Ảnh: AFC).

"Công tác chuẩn bị cho giải đấu vẫn được tiến hành đúng tiến độ, dự kiến diễn ra từ ngày 7/1 đến 5/2/2027. Công việc này tiếp tục với sự phối hợp chặt chẽ với Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) và các bên liên quan khác", ban tổ chức thông báo.

Theo đó, các công việc liên quan đến địa điểm thi đấu, cơ sở vật chất, vận hành và những dịch vụ hỗ trợ vẫn được thực hiện theo tiến độ đã được phê duyệt.

Ban tổ chức cho biết việc chuẩn bị không chỉ tập trung vào các sân vận động mà còn bao gồm những điều kiện cần thiết để phục vụ các đội tuyển, người hâm mộ và giới truyền thông trong suốt thời gian diễn ra giải đấu.

Trong thông báo, LOC Ả Rập Xê Út nhấn mạnh: "Quá trình chuẩn bị trên tất cả các lĩnh vực tổ chức và hoạt động đang được tiến hành theo lịch trình đã được phê duyệt, bao gồm cả công việc về địa điểm, cơ sở vật chất và các dịch vụ hỗ trợ.

Trọng tâm vẫn là mang lại trải nghiệm giải đấu đẳng cấp thế giới cho các đội tham gia, người hâm mộ và giới truyền thông từ khắp châu Á, đồng thời gắn kết lục địa này lại với nhau thông qua bóng đá".

Bên cạnh đó, ban tổ chức tiếp tục khẳng định quyết tâm đăng cai thành công Asian Cup 2027, đồng thời cho biết sẽ theo dõi những diễn biến có thể ảnh hưởng đến giải đấu.

"LOC vẫn cam kết duy trì sự chuẩn bị đúng tiến độ và đảm bảo sẵn sàng các nguồn lực cần thiết để tổ chức một giải đấu phản ánh tham vọng và tiêu chuẩn của Ả Rập Xê Út với tư cách là chủ nhà.

Đồng thời, sẽ tiếp tục theo dõi những diễn biến liên quan đến giải đấu và đảm bảo có sẵn các điều kiện thích hợp để triển khai thành công", thông báo nêu rõ.

Như vậy, thông điệp mới nhất từ phía nước chủ nhà cho thấy kế hoạch tổ chức Asian Cup 2027 hiện chưa thay đổi.

Theo lịch trình đã công bố, vòng chung kết Asian Cup 2027 diễn ra từ ngày 7/1 đến ngày 5/2/2027 với sự tham dự của 24 đội tuyển quốc gia.

Các trận đấu dự kiến được tổ chức tại 8 sân vận động thuộc ba thành phố Riyadh, Jeddah và Al Khobar. Trong đó có sân Aramco mới được xây dựng tại khu vực miền Đông Ả Rập Xê Út.

Đáng chú ý, không chỉ khẳng định tiến độ chuẩn bị, ban tổ chức còn cho biết sự quan tâm của người hâm mộ đối với giải đấu vẫn rất lớn.

Trao đổi với tờ Arab News, một quan chức ban tổ chức địa phương cho biết: "Chúng tôi tiếp tục ghi nhận nhu cầu mua vé cao từ khắp châu Á. Đồng thời, công tác chuẩn bị vẫn đang được tiến hành và chúng tôi phối hợp chặt chẽ với tất cả các bên liên quan, trong đó có công tác chuẩn bị tại các sân vận động".

Tuy nhiên, những lo ngại về khả năng Asian Cup 2027 phải hoãn vẫn chưa hoàn toàn được giải quyết.

Trước đó, tình hình an ninh tại Ả Rập Xê Út có những diễn biến phức tạp, khiến một số sự kiện thể thao quốc tế dự kiến tổ chức tại quốc gia này phải điều chỉnh lịch trình.

Trong đó, giải quần vợt biểu diễn Six Kings Slam được chuyển từ ngày 21-24/10 sang ngày 27-30/12.

FIFA và Liên đoàn Thể thao điện tử Ả Rập Xê Út cũng quyết định hoãn FIFAe Finals 2026, giải đấu ban đầu dự kiến diễn ra từ ngày 16 đến 25/10 tại Jeddah.

Ngoài ra, ba trận đấu thuộc vòng 9 Saudi Pro League cũng được điều chỉnh sang thời điểm khác, bao gồm màn so tài giữa Al Ahli và Al Nassr.